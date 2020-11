El presidente Manuel Merino dijo que las protestas y marchas que se llevan a cabo desde el último lunes en Lima y diversas ciudades del Perú no son responsabilidad del gobierno de transición, sino del propio Estado por no enfrentar la pandemia del coronavirus de una “manera objetiva”.

En diálogo con RPP Noticias señaló que quizás el gobierno de transición está “fallando” en la comunicación, asunto que se corregirá con una pronta respuesta en las próximas horas. “Lo que ha faltado explicar es que los hechos que estamos viviendo no son responsabilidad de esta transición democrática. Esto viene de la responsabilidad del propio Estado que no ha sabido enfrentar la pandemia de una manera objetiva, con resultados que puedan haber dado condiciones de optimismo y favorables. Frente a eso tenemos que dar una respuesta”, manifestó.

En ese sentido, Merino de Lama atribuyó las manifestaciones a la preocupación que sienten los jóvenes por haber perdido su trabajo, no haber culminado sus estudios universitarios y por el propio caos causado por la pandemia. Del mismo modo, dijo que hay que “separar a aquellos grupos políticos que están tratando de aprovechar (las movilizaciones)” y que tergiversan la situación por la que atraviesa el país.

“Vuelvo a sumarme al respaldo a la juventud en el marco de su propia preocupación por haber perdido su trabajo, por no haber culminado sus estudios universitarios, por el propio caos que hemos vivido en esta pandemia, y debemos separar aquellos que pretenden hacer un caos, de una manera anárquica, que no permite analizar a profundidad lo que viene sucediendo en el país, y en eso tenemos que trabajar. En eso nosotros nos sumamos porque creemos que la juventud necesita esperanza, una oportunidad de trabajo, de continuar sus estudios universitarios y que el Estado responda de manera satisfactoria y coherente”, subrayó.

Al ser consultado sobre las declaraciones que brindó el viernes el presidente del Congreso, Luis Valdez (APP), a CNN sobre el proceso que sigue la demanda competencial presentada por el Ejecutivo anterior ante el Tribunal Constitucional (TC), por la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, respondió que respeta las opiniones de Valdez. En el diálogo con el medio internacional, Valdez señaló que si el TC decidiera que la vacancia presidencial se hizo sin fundamento, ellos acatarían. “Respetuosamente tendremos que esperar cuáles son los resultados en los actos legales que se están llevando”, dijo Merino de Lama.

Reiteró que en las próximas horas, a más tardar el día de mañana, dará un mensaje al país con medidas sobre la reactivación económica y la estrategia en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

“Pensando en esos ciudadanos, gremios e instituciones que no están sintiendo al Estado, vamos a dar anuncios en unas pocas horas, a más tardar el día de mañana, que están en el marco estricto de esas estrategias que vienen siendo propuestas coherentemente en el marco de la pandemia, en el tema de la reactivación económica y en los programas sociales que debemos asumir con responsabilidad en el Estado”, acotó.

Asimismo, sobre el retiro de fondos de las AFP, dijo que están culminando el proceso de evaluación para la publicación de la ley que habilita el desembolso de hasta 4 UIT del sistema privado de pensiones. “La ONP ha sido observada por el Ejecutivo, se encuentra en el Congreso y tengo entendido que la semana pasada culminó el debate en la Comisión de Economía y han decidido ir a la insistencia. [...] Nosotros seguiremos articulando con el Ejecutivo y Legislativo, vamos a convocar a una reunión al presidente del Congreso, nueve bancadas para que podamos hacer un análisis de responsabilidad y tomar acciones que vayan en el buen funcionamiento del Estado", aclaró.

Aunque fue consultado sobre la insistencia de la bancada de UPP para una liberación de Antauro Humala, sentenciado por los delitos cometidos durante el ‘andahuaylazo’, dijo que el gabinete que lo acompaña “no obedece a ninguna línea en particular”. “En política hay posiciones y respetamos. El debate político en el momento que tenga que darse lo daremos en el momento que corresponda" dijo.

Finalmente, Merino de Lama reiteró que su gabinete de ministros es de ancha base y no obedece a intereses particulares.

“Este gabinete que me acompaña no obedece a ninguna línea particular, obedece a la transición que el pueblo debe estar mirándonos y constitucionalmente nos ha dado esa responsabilidad. En consecuencia, todos los integrantes del gabinete saben perfectamente que el objetivo principal es sacar adelante al Perú”, sentenció.

