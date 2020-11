Conforme a los criterios de Saber más

Hoy, Manuel Merino tomó juramento al nuevo Gabinete Ministerial, en su tercer día ejerciendo la presidencia de la República. Varios de los integrantes del equipo del primer ministro Ántero Flores Aráoz fueron ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.

Algunos también han suscrito comunicados de la Coordinadora Republicana, junto al primer ministro.

Estos son los nombres: Ántero Flores Aráoz (Primer ministro), Franca Deza (Relaciones Exteriores), Abel Salinas (Salud), José Arista (Economía), Juan Sheput (Trabajo), Delia Muñoz (Justicia), Fernando D’Alessio (Educación), Gastón Rodríguez (Interior), Walter Chávez Cruz (Defensa), Fernando Hurtado Pascual (Agricultura), Mario Alfonso Miranda Izaguirre (Producción), Carlos Herrera Descalzi (Energía y Minas), Augusto Valqui Malpica (Transportes y Comunicaciones), Hilda Sandoval Cornejo (Vivienda), Patricia Teullet (Mujer y Poblaciones Vulnerables), María Seminario (Comercio Exterior y Turismo), Teodoro Tong Hurtado (Desarrollo e Inclusión Social), Lizzet Rojas Sánchez (Ambiente) y María del Carmen Angelica de Reparáz Zamora (Cultura).

1. Salud: Abel Salinas

(Foto: Presidencia)

Una de las carteras más importantes en esta pandemia será asumida por un exministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski: Abel Salinas Rivas. Médico y militante aprista de origen familiar, estuvo tentado a postular como precandidato presidencial del partido de Haya de la Torre en este proceso electoral. Pero su postulación no se concretó, pese a que había intentado formar una plancha de unidad que incluya a Roque Benavides y Nidia Vílchez.

Su paso por el sector fue también en un periodo turbulento. Juró en el cargo en el gabinete que Mercedes Araoz recompuso tras el indulto otorgado por Kuczynski a Alberto Fujimori. Su etapa culminó tres meses después tras la renuncia del presidente.

Su paso por esa gestión le significó fuertes críticas al interior del Apra, pues no había solicitado licencia ni informado al partido. Según informaron fuentes del Apra, se le inició un proceso de expulsión que no concluyó, pues hubo un problema con su ficha de inscripción.

Ayer, Mauricio Mulder, presidente de la comisión política del partido, había anunciado que ningún miembro del Apra integrará el nuevo gabinete.

Salinas fue secretario de coordinación del Consejo Nacional de Salud, asesor del Despacho Ministerial de Salud y superintendente adjunto de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud.

2. Economía: José Arista

José Arista volverá a integrar el Gabinete Ministerial, esta vez como titular del Ministerio de Economía en reemplazo de María Antonieta Alva. En el gobierno de Kuczynski, asumió la cartera de Agricultura en el mismo “gabinete de la reconciliación” que integró Salinas. Su cargo también fue corto.

Antes de ello, el economista egresado de la Universidad Católica fue viceministro de Hacienda, entre el 2006 y 2010, en el gobierno de Alan García. De hecho, su paso por el sector público ha sido largo. Antes se había desempeñado como director de presupuesto público y jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), director de la Corporación Andina de Fomento (CAF), director ejecutivo del Proyecto Especial de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y fue parte del directorio del Banco de la Nación, durante el gobierno de Vizcarra.

En el terreno político, fue elegido como presidente regional de Amazonas, entre el 2011 y el 2014, por la Alianza Juntos por Amazonas, integrada por el Partido Popular Cristiano y movimientos locales.

3. Trabajo: Juan Sheput

Juan Sheput, líder de Contigo, será el nuevo ministro de Trabajo. Ocupó esta cartera en el 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo, como uno de los dirigentes de Perú Posible. Se alejó del partido en el 2014, luego de que estallara el Caso Ecoteva.

Formó parte del Parlamento disuelto, entre el 2016 y el 2019, elegido por Peruanos por el Kambio, el mismo partido por el que resultó elegida la plancha integrada por Martín Vizcarra como vicepresidente. Antes de eso, había postulado sin éxito en dos ocasiones al Congreso, en el 2001 y 2006. Tras la disolución intentó volver al Legislativo por el periodo complementario pero su agrupación no pasó la valla electoral.

En el primer año de la gestión de Vizcarra, Sheput mantuvo una buena relación con él. Aún así, no era incondicional. Criticó la campaña de Vizcarra en contra de la modificación que hizo el Congreso a la propuesta de bicameralidad, y luego también criticó los resultados del referéndum, pues argumentaba que al país no le convenía la no reelección y la unicameralidad. Lo que más cuestionaba del entonces presidente era que se había alejado del partido, y prefería coordinar con la Bancada Liberal.

En el 2019, Sheput se alejó de la bancada de Peruanos por el Kambio, y con Salvador Heresi y Gilbert Violeta se acercaron a Julio Rosas y Pedro Olaechea para formar la bancada Concertación Parlamentaria, crítica a Vizcarra. Esta no tuvo estabilidad, pues al poco tiempo se dividió.

En los últimos meses, fue muy crítico respeto a la gestión de Vizcarra y a la disolución del Congreso. Ha señalado que “la transición en el Perú ha sido impecable, legal y constitucional”, en respuesta a los cuestionamientos de la Secretaría General de la OEA. En los últimos días, ha acusado –usando un afiche como prueba– la infiltración en las protestas.

Aquí una muestra de quienes se pliegan a las marchas con fines destructivos y de convocatoria a Asamblea Constituyente: los vestigios del MRTA, reciclados gracias a Julio Guzmán y Veronica Mendoza pic.twitter.com/GdpvslicIY — Juan Sheput (@JuanSheput) November 12, 2020

Sheput ha firmado varios de los comunicados de la Coordinadora Republicana que también ha suscrito Ántero Flores Aráoz.

4. Comercio Exterior y Turismo: María Seminario

En una de sus primeras entrevistas, Flores Aráoz dio a conocer el primer nombre de su equipo ayer por la noche: María Seminario Morón. Ella irá a la cartera de Turismo y Comercio Exterior.

En lo profesional, Seminario, administradora egresada de la Universidad de Piura, conoce la cartera. Durante el gobierno de Alan García, asumió funciones como directora de Promperú (2006-2010) y luego como viceministra de Turismo (2010-2011). En los últimos años se desempeñó como gerenta general de la Fundación Romero y presidenta del comité organizador del mundial de fútbol sub-17.

De otro lado, Seminario es cercana a un círculo conservador. En setiembre, participó en la I Cumbre Iberoamericana: Gobierno, vida y familia, una reunión de líderes que se oponen al aborto y al matrimonio entre parejas del mismo sexo.

5. Educación: Fernando D’Alessio

Fernando D'Alessio juró como ministro de Salud. (Foto: Presidencia de la República)

Fernando D’Alessio es vicealmirante de la Marina relacionado a la educación. Fue director general de Centrum Católica. Es otro exministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, entre setiembre del 2017 y enero del 2018, en la cartera de Salud. Durante su gestión se cambió al jefe de la Dirección de Redes Integrales de Salud de Lima Este, bajo cuya jurisdicción quedaba el penal de Barbadillo, donde permanecía Alberto Fujimori. El nuevo titular, Luis Champin, nombró a un médico de Fujimori en la Junta Médica que evaluaría el estado de salud del expresidente. En diciembre, Kuczynski le dio el indulto a Fujimori en base a su condición de salud.

En su cuenta de Twitter, D’Alessio señaló que “el suscrito como Minsa no participo en el indulto del reo Fujimori por no ser de su competencia. El indulto entre el INPE, la Comisión de Gracias y el Presidente, su atribución constitucional”.

6. Justicia: Delia Muñoz

Delia Muñoz es la nueva ministra de Justicia en reemplazo de Ana Neyra. En el 2009, la entonces ministra Rosario Fernández designó a Muñoz como procuradora supranacional de su sector para defender los intereses del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Allí vio las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las acciones planteadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el Congreso disuelto, ella fue propuesta como una de las candidatas a integrar el Tribunal Constitucional. Ese proceso, sin embargo, fue truncado por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que derivó en la disolución del 30 de setiembre.

Muñoz es abogada egresada de la Universidad Católica, y docente de la Universidad San Martín de Porres. También ha firmado algunos de los pronunciamientos de la Coordinadora Republicana al igual que Flores Aráoz.

7. Relaciones Exteriores: Franca Deza

Franca Deza Ferreccio asumirá el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Antes fue jefa de la Oficina de Recursos Humanos, directora de Derechos Humanos y asesora especializada para la Dirección General de Asuntos Económicos de la misma cartera.

Ella es abogada, funcionara de carrera en el servicio diplomático y licenciada en relaciones internacionales, y magíster en derecho internacional. Antes fue cónsul general en Barcelona, España.

8. Energía y Minas: Carlos Herrera Descalzi

(Foto: Presidencia de la República)

Carlos Herrera Descalzi es considerado un viejo amigo de Acción Popular. Si bien no es militante, postuló al Congreso en el 2016 con este partido. En uno de los últimos plenarios para cambiar las normas electorales internas, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde sugirió que el partido esté abierto a postular a candidatos invitados como Herrera Descalzi.

La primera vez que ocupó el cargo de ministro de Energía y Minas fue durante el gobierno de Valentín Paniagua. Luego, volvió a ejercer el cargo en el gabinete encabezado por Salomón Lerner durante la era de Ollanta Humala.

Durante su gestión en el gobierno de transición se firmó el contrato de Camisea. Luego, Herrera Descalzi acusó a Kuczynski de haber perjudicado la posición del Estado en la renegociación de los contratos.

9. Interior: Gastón Rodríguez

Gastón Rodríguez forma parte del grupo de exministros que vuelven a asumir un puesto importante. Él ocupó la cartera de Interior entre abril y julio de este año, luego de reemplazar a Carlos Morán.

Según un informe de IDL-Reporteros, Rodríguez era investigado, junto a otros jefes de la VII Región Policial Lima, por la suscripción de contratos de mantenimiento vehicular con la empresa Iza Motors, de Antonio Camayo. Los presuntos delitos que habrían cometido eran “contra la administración pública, colusión agravada y/o negociación incompatible en agravio del Estado”.

En entrevista con el mismo portal, Rodríguez dijo que declararía sobre el tema recién después de sus investigaciones fiscales.

10. MTC: Augusto Valqui Malpica

Augusto Valqui Malpica fue militante aprista y en el primer gobierno de Alan García se desempeñó como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al igual que hoy. En el 2000 postuló por primera y única vez al Congreso por ese partido, pero no ingresó.

A través de su cuenta de Twitter, el excongresista Jorge del Castillo le solicitó a Flores Aráoz que no le tome juramento al economista, pues sería un acto que ofendería a los apristas y a la memoria del expresidente. En febrero del 2014, Valqui escribió un texto con acusaciones personales contra García, que los apristas rechazan.

11. Mujer: Patricia Teullet

(Foto: Presidencia de la República)

La economista Patricia Teullet reemplazará a Rosario Sasieta en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella tiene una carrera en diferentes puestos del sector público.

Aunque sus inicios fueron en Cofide, en los años ochenta, asumió el viceministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fujimori. En la gestión de Kuczynski en el MEF, Teullet fue viceministra de Economía. En los últimos años se ha desempeñado como gerenta general de la Confiep, y ha integrado la asamblea de socios de la Asociación Civil Transparencia.

En la última columna que publicó, señaló que “me atrevo a pensar que, a pesar de las acusaciones, continuará en el cargo hasta el final de su mandato porque, desde hace bastante tiempo y numerosos procesos electorales, los peruanos nos hemos acostumbrado a elegir el “mal menor” y, en este caso, podría considerarse que el mal menor es que lleguemos a las próximas elecciones sin mayores tropiezos”.

12. Defensa: Walter Chávez

La cartera de Defensa estará otra vez a cargo de un militar. El general de brigada EP Walter Chávez asesor y jefe del Gabinete de Asesores en la PCM. Tiene estudios de maestría en realidad nacional, defensa y desarrollo, y ha trabajado en empresas de seguridad del sector privado.

13. Midis: Federico Tong

(Foto: Presidencia de la República)

Uno de los pocos ministros con militancia partidaria activa: Federico Tong, nuevo titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, además es afiliado al Partido Popular Cristiano desde el 2019. Fue regidor en Lima por Somos Perú, en 1998, y tres años después postuló al Congreso por la misma agrupación. Cinco años después volvió a postular –esta vez por Unidad Nacional– pero tampoco agarró una curul.

Es psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en Centrum y un MBA en Tulane University de New Orleans, en Estados Unidos. Ha trabajado en Foncodes, el Midis, Conaju, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Perú y Ecuador.

