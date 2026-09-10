El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostiene una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, en la sede de la Cancillería peruana, en el Centro de Lima.

El funcionario del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump llegó a Lima el último miércoles y fue recibido por Espá, quien destacó su visita y enfatizó que existen dos prioridades para el país: la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y el Fenómeno de El Niño.

Rubio también fue recibido por el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro. Rubió no brindó ningún pronunciamiento y minutos antes de las 19:00 horas abordó el vehículo que lo esperaba a pocos metros del avión.

Carlos Espá recibió a Marco Rubio en un encuentro previo a la conversación que tendrá en Palacio de Gobierno con Keiko Fujimori. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Carlos Espá recibió a Marco Rubio en un encuentro previo a la conversación que tendrá en Palacio de Gobierno con Keiko Fujimori. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Carlos Espá recibió a Marco Rubio en un encuentro previo a la conversación que tendrá en Palacio de Gobierno con Keiko Fujimori. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

“Los 200 años de relación se van a fortalecer aún más con esta visita. Vamos a hablar de inversión, seguridad y de muchas cosas que fortalecerán la relación. Es un momento histórico para la relación (de ambos países)”, exclamó Navarro.

“El secretario Rubio viene para hacer anuncios importantes (sobre) el apoyo de Estados Unidos en estos dos temas. Estamos seguros que la visita será muy provechosa para todos los peruanos”, indicó, por su parte, el canciller Carlos Espá.

Marco Rubio, quien en el Perú concluye su gira que lo llevó a Colombia y Ecuador, se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori. Tras la cita, que se desarrollará en Palacio de Gobierno, se espera un pronunciamiento conjunto.

Ambos abordarán temas de interés común, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cooperación relativa al fenómeno El Niño, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada transnacional, defensa, promoción de inversiones y comercio bilateral, entre otros.