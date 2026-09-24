El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, señaló que el Poder Ejecutivo trabaja para reducir los efectos del fenómeno de El Niño, sin depender del pedido de facultades. No obstante, destacó la importancia de que el Congreso las otorgue para acelerar los procesos de atención de la emergencia.

“Quiero dejar claro algo importante. Nosotros estamos actuando desde el día uno sin el pedido de facultades. Mérito de eso son los decretos de urgencia, los decretos supremos, el trabajo coordinado con el sector privado, con los gobiernos regionales. Estamos directamente involucrados y haciendo las cosas, en la parte de limpiar los canales, de prepararnos y también de comprar y estar listos operativamente [...]. Las facultades nos van a dar velocidad a eso, nos van a dar agilidad en el momento de atender [la emergencia]”, expresó el integrante del Gabinete Galarreta este miércoles 23 de septiembre, en el foro “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”, organizado por El Comercio y América Multimedia.

En ese sentido, expresó su confianza en que la Cámara de Diputados aprobará las facultades solicitadas, en especial las que tienen que ver con la emergencia. “Hay otras [facultades] que son más complejas”, añadió.

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El integrante del Gabinete Ministerial explicó que la gestión de Keiko Fujimori trabaja en soluciones a corto plazo, como la limpieza y descolmatación de los ríos, debido a que no hubo trabajo de prevención de los gobiernos anteriores. Señaló que, entre las zonas más afectadas, Piura y Tumbes presentaban retrasos en los trabajos de limpieza y descolmatación de ríos.

El funcionario advirtió que las lluvias ya comenzaron en algunas zonas del país y que continuarán durante las próximas semanas.

“Cuando asumimos, el 28 de julio, no había un plan que nos prepare para enfrentar este fenómeno. Además, no se había avanzado en muchos frentes absolutamente nada. Por ejemplo, la zona de Piura y Tumbes, que es donde más impacta el fenómeno, inicialmente no se había descolmatado ni un solo metro cúbico de tierra de los ríos”.

“Algunos se quejan y dicen: ‘¿Por qué la descolmatación si eso no sirve a largo plazo?’. La respuesta es que sí es verdad, no sirve a largo plazo, pero es media verdad: sirve a corto plazo, sirve de acá a tres meses. La solución integral es hacer unas represas en la parte alta y, a partir de la represa, regular la cantidad de agua que vaya a pasar. Sin embargo, no tenemos tres años para hacer una represa, tenemos tres meses y la solución que estamos brindando hoy día es para tres meses”, expresó.

Foto: Hugo Pérez / GEC

Vinelli aseguró que las prioridades del Poder Ejecutivo son: primero, proteger la vida y la salud de las personas; segundo, proteger sus viviendas; y tercero, proteger la infraestructura, tanto pública como privada.

Asimismo, indicó que, para acelerar la toma de decisiones, se conformó la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, que está integrada por los ministros de Defensa, Vivienda, Economía y Finanzas y Desarrollo Agrario y Riego, además de representantes técnicos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

En esa línea, dio a conocer que el Ejecutivo ha distribuido S/1.809 millones entre distintos sectores para ejecutar acciones de prevención y respuesta ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

El alto funcionario informó que los recursos fueron asignados a los sectores de Defensa, Transportes, Vivienda, Desarrollo Agrario y Riego, Cultura y Educación, además de algunos gobiernos locales.

Añadió que el Fondo de Contingencia contaba inicialmente con alrededor de S/800 millones, por lo que fue necesario realizar modificaciones presupuestarias para generar recursos adicionales destinados a las labores de prevención.

Entre las medidas financiadas figuran la limpieza de ríos y cauces, la adquisición de alimentos y equipamiento, la movilización de puentes Bailey, la preparación de albergues y la compra de maquinaria y otros recursos para atender eventuales emergencias.

Vinelli señaló que el país cuenta con alrededor de 1.700 puntos críticos identificados en el mapa nacional de riesgos y desastres del país. De ese total, el Ejecutivo tiene previsto intervenir directamente en 536 puntos, mientras que el resto requiere la participación de gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas privadas.

Foto: Hugo Pérez / GEC

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El ministro destacó, además, la incorporación del sector privado mediante mecanismos como Servicios por Impuestos y donaciones de combustible, maquinaria y personal para las labores de limpieza y descolmatación.

El titular del Midagri afirmó que el Ejecutivo cuenta con 19 helicópteros, 17 aviones, 5 buques multipropósito y 77 puentes Bailey (22 en stock y 55 por llegar en diciembre) para responder ante eventuales emergencias y restablecer la conectividad en caso de daños en puentes o carreteras.

También señaló que existen 460 motobombas, 1.100 máquinas pesadas y más de 300 equipos especializados.

Finalmente, dijo que se están tomando las previsiones necesarias ante una eventual falta de agua en Lima y que el Ministerio de Educación evalúa que las clases escolares terminen el 15 de noviembre en Tumbes, Piura y Lambayeque.