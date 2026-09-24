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Resumen

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Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, participó en foro organizado por El Comercio y América Multimedia. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, participó en foro organizado por El Comercio y América Multimedia. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
Por Thalía Cadenas

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, señaló que el Poder Ejecutivo trabaja para reducir los efectos del fenómeno de El Niño, sin depender del pedido de facultades. No obstante, destacó la importancia de que el Congreso las otorgue para acelerar los procesos de atención de la emergencia.

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