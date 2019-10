En una conferencia de prensa con representantes de medios extranjeros, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, fue consultada por las críticas a raíz de su designación en el nuevo Gabinete Ministerial de gobierno de Martín Vizcarra.

A su juicio, la primera reacción a su nombramiento no ha evaluado su trabajo y experiencia.

“Es imposible no pensar que acá hay algo de machismo. No solamente se habló que yo era la hija de alguien. Si hubiese sido un hombre, no necesariamente se hubiera puesto en tela de juicio”, consideró.

Como se sabe, la funcionaria es hija de Jorge Alva, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), quien fue profesor de Vizcarra.

En esa línea, calificó de “comentarios tendenciosos” a aquellos que la hubieran criticado en ese sentido.

Recordó, por tanto, algunas de sus credenciales laborales. Señaló, por ejemplo, que en los dos últimos años laboró en la dirección general de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Al respecto, indicó que ello puede demostrar que tiene un compromiso con mantener los fundamentos económicos que han favorecido al país.

De otro lado, resaltó que cree en la igualdad de oportunidades. “Y por desconocimiento o ignorancia se piensa que la igualdad de oportunidades es una marca registrada de una ideología política. Creo que eso es un gran error. La igualdad de oportunidades debe ser un fin de cualquier ciudadano de este país”, sentenció.

—El respaldo de Zeballos—

Por su parte, el primer ministro Vicente Zeballos sostuvo que generación y género no solo fueron los criterios determinantes para la designación de María Antonieta Alva como titular del MEF.

“Yo le sumarías las tres c: competencia, capacidad y conocimiento. No es ninguna improvisada. Nuestra ministra de Economía tiene experiencia en el sector público”, aseveró.