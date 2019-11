La titular de Economía, María Antonieta Alva, nos recibe en un ministerio inusualmente tranquilo debido al feriado del 1 de noviembre. Ella ha trabajado todo el día junto a la mayor parte de su equipo. El ritmo es igual de exigente que cuando era directora general de presupuesto de esta cartera, nos dice. Durante nuestra conversación, repite numerosas veces que la disciplina fiscal se mantendrá, como para calmar las ansiedades de algunos opositores. Pero también se sale del guion para hacer notar las brechas sociales que aquejan a nuestro país y la necesidad de mejorar los servicios públicos como estrategia para la formalización.





—Maria Alejandra Campos (MAC): ¿Nos puede contar la historia sobre cómo llegó a ser ministra de Economía?

Yo volví de mi maestría, me fui a trabajar al Ministerio de Educación, fui la jefa de presupuesto durante dos o tres años. Y luego [la entonces ministra de Economía] Claudia Cooper me invita a ser directora general de presupuesto público [en el MEF]. Si hay algo que sabe hacer el director general de presupuesto, es decir que no. Decir que no a presidentes, ministros, alcaldes, gobernadores y congresistas. [Cuando estaba] ahí, es que el presidente me invitó a formar parte [del Gabinete]. Tenía mucha confianza en mis capacidades y en que podía hacer un buen trabajo.





—MAC: ¿Es cierto que le ofreció, en un cambio de Gabinete anterior, ser ministra de Educación?

Sí, efectivamente, sí me hizo esa propuesta. Yo sentía que el sector Educación en ese momento necesitaba un profesor. Alguien del sector. Por eso [decliné]. Y además me gustaba mucho la Dirección General de Presupuesto.





—María Rosa Villalobos (MRV): ¿Y cómo se sintió cuando le ofrecieron Economía? Digamos, una joven, mujer, ‘millennial’, 34 años, ¿qué se siente enfrentar al mastodonte que es el MEF?

Es verdad que soy joven, que soy mujer, pero creo que eso no suma ni resta. Soy una persona que ha trabajado diez años en el sector público. Me he esforzado para acceder a una buena formación y siempre he trabajado en equipo. Estoy dispuesta a darlo todo en este trabajo.





—MRV: ¿Va a haber algún cambio en el presupuesto o en la regla fiscal?

Mira, uno de los fundamentos sólidos de la economía peruana es nuestra disciplina fiscal. El presidente entiende muy bien esto. De hecho, los presupuestos públicos se hacen sobre la base del marco macroeconómico multianual. Hay un matrimonio entre esos instrumentos de política macroeconómica y el presupuesto público. El presupuesto público del próximo año es una propuesta del Ejecutivo ya consolidada. El presidente Vizcarra lo entiende perfectamente. Su compromiso, y el de este gobierno, es con la disciplina fiscal que nos ha permitido cosechar estos logros macroeconómicos. No veo ninguna posibilidad de salirnos de ese compromiso que ya hemos mostrado en la formulación de dos presupuestos.





—MRV: Vamos a mantenerlo entonces. No va a haber ningún cambio en la regla fiscal.

Ninguno, es una ley aprobada. Incluso este año y en los años pasados nuestro déficit fiscal ha cerrado por debajo del límite establecido. Este año vamos a cerrar en 2,0%, y 2,9% es el límite.





—MAC: ¿Cómo subes el sueldo, amplías el SIS y destrabas obras, reduciendo el déficit fiscal al mismo tiempo?

El déficit tiene gasto e ingresos. La gran apuesta es los ingresos, que este año ya vamos aumentando en S/4.700 millones y esta ruta del déficit fiscal viene de la mano con unas metas de incremento en la presión tributaria. Este año cerramos en 14,2%. La idea del próximo año es estar en 14,9%. Y en el 2021 en 15,4%.





—MAC: ¿El 0,7% más de recaudación es suficiente para inscribir a cuatro millones de personas en el SIS y subir el sueldo mínimo?

Se va a definir el incremento de la remuneración mínima vital sobre la base de los criterios técnicos. No tiene un impacto muy fuerte en el presupuesto público. Y en el caso del SIS, estamos trabajando en la propuesta. Todavía no está cerrada como Ejecutivo.





—MAC: ¿No le parece un poco irresponsable del presidente hacer un anuncio así en 28 de julio y, tres meses después, no saber todavía cuánto va a costar ni cómo se va a implementar?

No me parece. Él anunció que iba a avanzar a esa línea. Esa es la voluntad que se tiene. Obviamente, como siempre, hay que pensar en el plan de implementación cumpliendo los parámetros fiscales. Y justamente eso es lo que se está trabajando.





—MRV: Respecto al crecimiento, usted ha dicho 3% de crecimiento del PBI con sesgo a la baja, el primer ministro dice 2,7%. ¿Cómo ve este año y qué se va a hacer para asegurar al menos este 3% del marco macroeconómico?

Definitivamente, las condiciones internacionales se están deteriorando, eso no juega a favor. Lo que tenemos como margen de maniobra ahora como gobierno es la inversión pública. Entonces, ahora estamos tratando de dar celeridad a la ejecución de la inversión pública. Primero, hemos sacado un decreto de urgencia reactivador que incluía una disposición para que los gobiernos regionales puedan reasignar el presupuesto. Además, hemos puesto metas semanales y mensuales de ejecución. También estamos evaluando recuperar un instrumento que tuvimos en el 2011, que es el Bono de Incentivo para la Inversión. Se ponían unas metas de ejecución y si los gobiernos regionales las cumplían, se les daba un presupuesto adicional.





—MRV: Y para el 2020, ¿4% de crecimiento del PBI?

4% es la última cifra que tenemos en el marco macroeconómico.





—MRV: El BCR bajó también su previsión de 4% a 3,8% para el 2020. ¿Qué van a hacer con miras al siguiente año?

Lo que estamos haciendo ahora también va a jalar el primer trimestre del año. Queremos también despegar la ejecución de la inversión desde antes. Estamos trabajando en una propuesta que creo que tendremos lista en un par de semanas, aproximadamente 12 medidas para dar celeridad a la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura en términos de gestión de interferencias, licencias, declaración de interés de proyectos para que la parte de los terrenos llegue más rápido. Lo que estamos haciendo en esa propuesta es también tratar de concebir el proyecto principal y una serie de obras complementarias.





—MRV: ¿Es momento de grandes reformas o de tratar de no morir en el intento?

Hay un tema importantísimo [en el] que yo creo que tenemos que avanzar de todas maneras, que es esta ruta de consolidación fiscal del 2021. Y también creo que el próximo año va a ser un año de dejar la casa ordenada. Las grandes líneas del gobierno ya están trazadas: el plan de competitividad, el plan de infraestructura. Creo que el próximo año va a ser un año de avanzar en esas líneas, pero también un año de comenzar a ordenar la casa para tener una entrega ordenada del 2021.





—MRV: Insisto, sin embargo, en las grandes reformas: formalización, flexibilización laboral que también son cosas estructurales que se necesitan. ¿No es momento para empezarlas?

Hay que trabajarlas, hay que hacer propuestas. Por ejemplo, en el caso del sistema de pensiones, tenemos ya un encargo que a diciembre [tenemos que] proponer algunas medidas, pero definitivamente tienen que ser sometidas a una discusión en el Congreso.





—MRV: ¿Y la de pensiones no iría como decreto de urgencia?

Primero, hay que ponernos en el marco de esta comisión en las recomendaciones. Luego, una reforma como la de pensiones tiene que tener consensos. Después, se podría trabajar en construir el documento normativo.





—MRV: En temas de recaudación, ¿cómo va el trabajo con la Sunat?

Este año hemos recaudado S/4.700 millones adicionales y la meta para el próximo año es [llegar a] S/13 mil millones adicionales.





—MRV: ¿Y va a ser suficiente digamos si no tenemos un plan estructurado para bajar el 73% de informalidad? Hay que ampliar la base más allá de las cosas que se puedan ajustar a lo que ya más o menos funciona.

En temas de informalidad, hay algunas medidas que están previstas en el plan de competitividad.





—MAC: Sobre Tía María, la posición del gobierno es que el proyecto necesita licencia social. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero no existe un marco que regule la licencia social, cae en la subjetividad del presidente. ¿Qué hacer para dar predictibilidad a las inversiones mineras en ese sentido?

Las inversiones mineras son importantes para el Perú, tenemos una cartera de 49 mil millones de dólares. En el caso de Tía María, la propuesta del gobierno es el diálogo. No es rentable para nadie que las inversiones se estén interrumpiendo. Por eso creo que sí, el gobierno considera que tienen que darse las condiciones para iniciar la operación.





—MAC: ¿Pero no debería haber un marco que regule esas condiciones o está bien que el presidente decida según su sensación política?

Pero no es el presidente. ¿Has visto lo que está pasando en la zona? ¿Te parece que eso es solo el presidente? O sea, efectivamente es un proyecto que un sector de la población considera que es riesgoso. Entonces, no creo que ese sea un tema solo del presidente, de verdad. Y creo que la apuesta es el diálogo y es evidente que la operación de esa mina y la sostenibilidad de esas operaciones requieren que haya un consenso social y ambiental.





—MRV: La productividad es un problema estructural. ¿Qué ha pensado con respecto a esto?

De acuerdo, nuestra productividad está como hace cincuenta años. Por ejemplo, creo que hay mucho espacio en el sector agroexportador. O sea, este sector [tiene] productividad alta. Hay todavía mucha pequeña agricultura que podría sumarse a ese sector productivo. Creo que el sector forestal también tiene mucho potencial.





—MRV: ¿Se va a firmar la adenda de Chavimochic o están esperando que el proyecto regrese al Ejecutivo? Entiendo que se reunió con el gobernador regional.

No, lo vi un ratito [risas]. Me ha pedido una reunión. Es un tema complejo, pero esa adenda ni siquiera ha entrado formalmente al MEF para revisarlo. Pero sí es un tema bastante complejo y ahí hay que ir con pies de plomo en todos los pasos que tomemos.





—MRV: ¿Por qué cambió al presidente de Pro Inversión?

A Pro Inversión definitivamente le quiero dar un nuevo impulso. Siempre digo que este país tiene muchas brechas, tiene inversionistas ávidos de venir y tenemos presupuesto. Entonces, Pro Inversión tiene que tener más celeridad dadas estas condiciones. Ahora mi mayor prioridad es reclutar al nuevo director ejecutivo.





—MAC: Chile, el país modelo de la región en temas económicos, ha tenido un estallido de protestas sociales. ¿Qué cree que pasó o qué falló?

Te puedo hablar del Perú. Hace treinta años, el Perú tenía unos problemas: una inflación de 7.000%, un ratio de deuda de más de 50%, etc. Y nos pusimos de acuerdo en que esos temas se tenían que abordar, generamos consensos y trabajamos duro por eso. Han pasado treinta años y creo que como país tenemos que identificar de nuevo cuáles son esos temas donde queremos generar consensos y queremos trabajar juntos.





—MAC: No me contestó la pregunta. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora del modelo en el Perú?

Mira, no quisiera entrar en esa discusión del modelo, pero creo que en este país las personas todavía no valemos lo mismo. Y mientras que funcione así este país, creo que no vamos a salir adelante. Pensemos en los casos mediáticos, pensemos en... no, es que cualquier ejemplo que dé va a sonar feo. Pero pensemos en la cobertura que hacen los medios a cosas que suceden en San Isidro versus las cosas que suceden en otros lugares. Pensemos en el trato en algunas agencias públicas, en algunos hospitales. Creo que el gran problema del Perú es que todavía la gente no vale lo mismo.

“El monto del presupuesto ya está cerrado”

—MRV: ¿Los decretos de urgencia sobre sueldo mínimo, stock de medicamentos genéricos eran verdaderas urgencias?

Algunas de las medidas que se han anunciado ya habían sido planteadas por el Ejecutivo al Congreso. El control de fusiones [fue planteado] en un proyecto de ley que hasta incluso se había aprobado en el pleno, quedó pendiente una reconsideración; el de medicamentos también había sido enviado; y en el caso de la remuneración mínima vital lo que se plantea [son] criterios técnicos, justamente para proteger la medida de cualquier decisión política.





—MAC: El proyecto de medicamentos no tenía ni dictamen, ¿qué tiene que ver que haya sido ingresado al Congreso con que se justifique la urgencia del decreto?

No, no estoy justificando la urgencia, estoy diciendo que no es una línea reciente. Ya se había trabajado en eso hace varios meses.





—MAC: Pero hay muchos proyectos de ley del Ejecutivo en el Congreso, ¿por qué este en particular era urgente?

Porque en este país hay un problema real de diferentes oportunidades de acceso a la salud. En todo caso, todos los sustentos de la urgencia son revisados por todos los equipos sólidos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud, y luego serán revisados por el nuevo Congreso que se instale.





—MRV: Con respecto a la RMV, la ministra de Trabajo dijo que ya se tenía un rango aproximado para este aumento. Sin embargo, entiendo que lo van a canalizar a través del Consejo Nacional del Trabajo.

Primero, el Ejecutivo tiene que definir los criterios, y una vez que esté [lista] la propuesta, el próximo año se va a presentar al Consejo Nacional del Trabajo. Son dos pasos.





—MRV: Y el decreto igual sale antes de fin de año...

El plazo máximo que tenemos para elevar la propuesta al Consejo Nacional del Trabajo es el primer trimestre. [Saldrá] antes de eso definitivamente.





—MAC: Sobre el DU propuesto por la contraloría para destrabar obras, ¿en cuánto tiempo esperan destrabar y cuánto impacto esperan que tenga eso en inversión pública?

Nuestra meta de crecimiento de la inversión pública el próximo año es 9%. [Eso] implica que se ejecute el 75% del presupuesto. Haciendo las reasignaciones, quizá podríamos elevar el monto de ejecución a 80%. Los plazos dependen de la complejidad de la obra, puede demorar entre tres y seis meses.





—MRV: Con respecto a la ley de presupuesto, si bien el monto está cerrado, ¿va a haber reasignaciones internas?

Nuestra primera línea de trabajo es respetar, en la medida de lo posible, casi toda la propuesta inicial que hizo el Ejecutivo. No quisiéramos hacer grandes cambios, quizá lo podríamos perfeccionar ahora que tenemos más información que en julio, cuando se cerró el presupuesto.





—MRV: ¿Y no va a hacer ningún aumento a salud? El Seguro Universal de Salud va a costar S/900 millones...

Al SIS ya se le dio un incremento de presupuesto. Entonces, tendríamos que movernos en los márgenes. Como les digo, el monto del presupuesto ya está cerrado.





—MRV: ¿Van a promulgar como decreto de urgencia la ley agraria?

Reconocemos totalmente la importancia de la ley de promoción agraria. Ahorita lo que se está evaluando con la ley agraria es, por un lado, dar predictibilidad a las inversiones, porque son de largo aliento. Pero también es un régimen que vence en diciembre del 2021. Primero, trabajamos con los equipos técnicos realizando los sustentos, y luego van a donde los abogados para ver si el decreto de urgencia se puede justificar.