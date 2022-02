El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó la agresión verbal contra la alcaldesa distrital de Ocoña, Marilú Gonzales Porras, en el Congreso de la República, el pasado 7 de febrero.

A través de un comunicado, dicho portafolio invocó el respeto mutuo que debe existir entre mujeres autoridades elegidas por voto popular, como las alcaldesas.

Recordó que a la fecha, en nuestro país, 107 mujeres ocupan el cargo de alcaldesas provinciales y distritales, y que su participación en los espacios de toma de decisión es “fundamental” para el desarrollo territorial, el logro de políticas públicas y la garantía de la plena igualdad.

Asimismo, consideró inadmisible todo tipo de violencia en contra de las mujeres en su diversidad, pues además de constituir una expresión de discriminación estructural que enfrentan históricamente, contribuye a “asentar la fragmentación nacional”.

Del mismo modo, refirió que desde el 2018, dicho sector viene fortaleciendo su trabajo conjunto con las alcaldesas del país mediante una serie de Encuentros de Alcaldesas del Bicentenario impulsados en articulación con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional.

“Como Estado, es necesario que apelemos a la articulación y diálogo permanente entre Gobierno nacional, regional y local ya que solo así podremos lograr un desarrollo integral y sostenible”, acotó.

Finalmente, el MIMP renovó su compromiso por promover y garantizar la participación plena de las mujeres en los ámbitos políticos, económicos y públicos de nuestro país, libres de toda forma de discriminación y violencia.

Como se recuerda, la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, se refirió a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), como una persona “altanera y soberbia”, luego del incidente en el que la parlamentaria la interrumpió con frases como “esta es mi casa” o “me cambia el tono” durante una sesión en el hemiciclo.

En una sesión en el Congreso con representantes de la Red de Municipalidades Rurales y Urbanas (Remurpe) el lunes 7 de febrero, la presidenta del Parlamento interrumpió para llamar la atención a Gonzales Porras por considerar que había faltado el respeto a sus colegas.

“Es una persona con una actitud altanera, soberbia y como somos de provincia, nos está discriminando y nos quiere tratar como se ve ahí, ‘usted me baja el tono’. Yo no le he faltado el respeto en ningún momento. Sí he hablado enérgicamente”, relató al respecto la burgomaestre en Exitosa Noticias.

