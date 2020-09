El presidente Martín Vizcarra ha convocado a una sesión del Consejo de Ministros para las 5 de la tarde en Palacio de Gobierno, luego de que esta mañana en el hemiciclo del Congreso se difundieran tres audios que lo comprometen en la investigación sobre la contratación del cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que en esta reunión de emergencia, el Gabinete Ministerial evaluará las acciones que se tomarán ante las grabaciones.

Más temprano, Vizcarra Cornejo se reunió con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra.

Según el registro de visitas del despacho presidencial, la cita duró casi una hora.

La ministra de Justicia y DD.HH., Ana Neyra, se retiró de Palacio de Gobierno, minutos antes de la 2 de la tarde. (Foto: Hugo Curotto | GEC)





El presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Edgar Alarcón (UPP), presentó este jueves tres audios que comprometen al presidente Vizcarra con el Caso Swing. En los dos primeros se escucha al jefe de Estado dar instrucciones a funcionarios de Palacio, y en el tercero, el cantante conversa con Karem Roca, quien fuera asistente administrativa en Palacio de Gobierno.

Vizcarra, de acuerdo al primer audio, le ordenó a Roca decir ante el Parlamento que recibió a Swing, pero tras comunicarse con el despacho presidencial, corroboró que no había una reunión pactada y le negó la entrada.

El presidente contabiliza cinco ingresos de Cisneros a Palacio de Gobierno y los distribuye de la siguiente forma: “Uno para Mirian Morales, otro par Karem, que son los que están registrados, y hay tres que no [...] uno para Óscar Vásquez y dos para mí”. “Ahora, sobre esos, yo no tengo responsabilidad. ¿Me he reunido con Richard ‘Swing’? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces”, agregó.

Vizcarra en polémico audio sobre el caso Richard Swing: “Todos estamos involucrados” | Canal N

En el segundo audio, difundido en el pleno del Parlamento, la conversación es de Vizcarra con Karem Roca. La funcionaria asegura que el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento le pidió la renuncia a “Iván”, pero que esta persona no renunciará, sino ella. Tras ello, el jefe de Estado le responde, claramente ofuscado y alzándole la voz: “estás llena de odio en tu cabeza, llena de mentiras, ¡ya me hartaste!”.

Roca también se muestra preocupada por la fiscalía la ha llamado a declarar. “¿Y quién me va a apoyar económicamente con el abogado?”, pregunta la funcionaria sobre su defensa legal.

“¿Y quién te está ayudando ahora?”, responde el presidente con otra pregunta.

“Usted y Óscar”, replica la funcionaria.

“¿Qué diferencia hay? No entiendo”, insiste el mandatario.

Luego, la funcionaria culpa a Mirian Morales de todos los problemas surgidos en Palacio de Gobierno, y en todo momento habla sobre su renuncia al cargo que ocupaba en Palacio de gobierno.

Difunden audio de Vizcarra con asesora: “Estás llena de odio y mentiras, ya me hartaste" | Canal N

Y, en el tercer audio, se escucha hablar a Roca con Swing. El cantante indica que fue Morales la funcionaria que le consiguió trabajo en el Ministerio de Cultura. Y también dice que si el presidente cerró el Congreso anterior fue porque él se lo ordenó y se ufana de la supuesta relación con Vizcarra, cuando este fue embajador del Perú en Canadá.

Por su parte, Roca dice que el presidente la “humilló” y que han querido comprar su silencio, luego de que, a través de terceros, le ofrecieran comprar la empresa de su padre en Moquegua. “¿Sabes qué es lo peor, Richard? Un amigo cercano al presidente me llama y me dice ‘Karem, renuncia, yo te consigo trabajo en la mina’”, subraya.

Alarcón, tras la difusión de los audios, ha solicitado garantías para Roca y Cisneros, así como para su familia.