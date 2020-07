En lo que va de su gestión, desde fines de marzo del 2018, el presidente Martín Vizcarra solo había realizado un cambio ministerial a pocos días de brindar su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. Ocurrió el 20 de julio del 2018, cuando el exprimer ministro Vicente Zeballos, asumió la cartera de Justicia en reemplazo de Salvador Heresi, quien salió del cargo luego de revelarse una conversación que tuvo con el exjuez supremo César Hinostroza. El miércoles, el mandatario volvió a realizar movimientos en su gabinete a una semana y media de su último mensaje como presidente.

Además de los propios factores políticos que motivaron enroques y renuncias en el Consejo de Ministros desde el 2018, este año la pandemia del coronavirus (COVID-19) se suma al conjunto de variables que se tienen en cuenta para los cambios ministeriales, coincidieron los analistas José Incio, María Alejandra Campos y José Carlos Requena. Por otro lado, este 28 de julio Martín Vizcarra inicia su último año en Palacio de Gobierno.

Desde que la pandemia del coronavirus empezó a sumar más casos y víctimas en el país, el gobierno de Vizcarra ha realizado 14 cambios ministeriales: Víctor Zamora asumió Salud en marzo en reemplazo de Elizabeth Hinostroza; en abril, designó a Gastón Rodríguez en lugar de Carlos Morán en el sector Interior; y el ministro Alejandro Neyra ingresó en mayo en reemplazo de Sonia Guillén en Cultura.

Este miércoles, el presidente Vizcarra realizó uno de sus mayores cambios ministeriales: 11 nuevos ministros asumieron la PCM, Relaciones Exteriores, Interior, Justicia, Salud, Trabajo, Producción, Energía y Minas, Transporte, Ambiente, e Inclusión Social. Además, dos ministros asumieron nuevas carteras: Rocío Barrios pasa de Producción a Comercio Exterior; y Carlos Lozada deja Transportes para ser titular en Vivienda y Construcción.

Los nuevos ministros designados este miércoles 15. (Foto: Presidencia)

¿Cómo se gestaron las salidas y enroques ministeriales en la era Vizcarra?

De los 19 ministros que asumieron junto a Martín Vizcarra el Ejecutivo, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia, solo Fabiola Muñoz se había mantenido en el gabinete desde abril del 2018 hasta este miércoles 15: primero, a cargo del sector Ambiente. Tras la renuncia de Gustavo Mostajo al Ministerio de Agricultura el 11 de marzo del 2019, Muñoz pasó a ser la titular.

Finalmente, el 30 de setiembre del año pasado, luego de la disolución del Congreso, retornó a la cartera de Ambiente, en el que se mantuvo hasta el miércoles. Ahora, la conducción de este sector estará a cargo de Kirla Echegaray.

En abril del 2018, Martín Vizcarra designó a César Villanueva como primer ministro. De este grupo, solo se mantuvo Fabiola Muñoz hasta el último miércoles. (Foto: Presidencia)

Aunque todos los sectores ministeriales han tenido por lo menos un cambio desde que empezó el gobierno de Vizcarra, cuatro episodios marcaron la mayor cantidad de las 49 salidas en el Consejo de Ministros desde enero del 2019: la renuncia de César Villanueva el 9 de marzo del 2019, la disolución del Congreso el 30 de setiembre del 2019, los cuestionamientos a ministros desde fines del año pasado y el manejo de cada sector en esta pandemia.

A inicios de marzo del año pasado, César Villanueva dejó la PCM debido a una supuesta incomodidad por el poco margen de acción que tenía para, por ejemplo, brindar declaraciones, así como a las críticas que recibió no solo de parte de la oposición, también de la entonces bancada oficialista de Peruanos Por el Kambio (PpK).

Su renuncia dio pie a siete salidas de ministros: Educación (Daniel Alfaro), Agricultura (Gustavo Mostajo), Vivienda (Javier Piqué), Mujer y Poblaciones Vulnerables (Ana María Mendieta), Desarrollo e Inclusión Social (Liliana La Rosa), Produce (Raúl Pérez Reyes) y Cultura (Rogers Valencia).

Meses después, se revelaron los presuntos pagos ilíticos hechos por la empresa Odebrecht a Villanueva para la adjudicación de la carretera San José de Sisa, en la región San Martín, cuando fue gobernador regional entre los años 2007-2013.

La carretera San José de Sisa, adjudicada a Odebrecht en el 2008. (Foto: Óscar Ramírez/El Comercio)

Uno de los nombres que más eco tuvo en la gestión Vizcarra fue el de Edmer Trujillo, dos veces ministro de Transportes y Comunicaciones: la primera vez, ejerció el cargo del 28 de marzo del 2018 al 14 de abril del 2019; la segunda, del 3 de octubre del 2019 al 13 de febrero de este año.

En su primer periodo, renunció después de la tragedia en el terminal terrestre de Fiori, donde 17 personas que se encontraban dentro de un bus interprovincial murieron debido a un incendio. Durante su gestión se autorizó el funcionamiento de esta y otras 100 estaciones de buses pese a no tener las condiciones mínimas de seguridad. Asimismo, El Comercio reveló la existencia de una mafia de brevetes al interior del MTC durante su gestión.

Trujillo, sin embargo, retornó al MTC con la disolución del Congreso, el pasado 30 de setiembre, tras la salida de María Jara.

La segunda renuncia de Edmer Trujillo, una de las personas cercanas al entorno presidencial, se dio luego de que a Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua dispuso reabrir una investigación preliminar en el que está involucrado.

La indagación cuestiona la autorización que dio Trujillo, cuando era gerente general del Gobierno Regional de Moquegua, para el pago de S/41′869.086 al consorcio encargado de la construcción del hospital regional de Moquegua.

Edmer Trujillo fue uno de los integrantes del entorno cercano del presidente Vizcarra. (Foto: Rolly Reyna/GEC)

Con la disolución del Congreso, el 30 de setiembre del 2019, se dio el segundo mayor recambio de ministros. A la salida de Salvador del Solar de la PCM se sumaron las de: Carlos Oliva (Economía), Lucía Ruiz (Ambiente), Paola Bustamante (Midis), María Jara (MTC), Miguel Estrada (Vivienda), Jorge Moscoso (Defensa), Luis Jaime Castillo (Cultura). De este gabinete, solo se mantuvieron Fabiola Muñoz, que pasó de Agricultura a Ambiente; y Vicente Zeballos, que asumió la PCM.

El gabinete de ministros que asumió funciones desde el 3 de octubre del 2019, cuando el Congreso fue disuelto. (Foto: Presidencia)

Por otro lado, en estos dos años de gobierno de Martín Vizcarra se dieron también salidas ministeriales por diversos cuestionamientos:

Exministro Ministerio Periodo Razón de la salida Salvador Heresi Justicia 02/04/2018

13/07/2018 El presidente solicitó su renuncia poco después de difundirse una conversación que tuvo con el exjuez supremo César Hinostroza. Patricia Balbuena Cultura 02/04/2018 30/11/2018 Renunció un día después de la presentación de una moción de interpelación por una presunta irregular licitación en Cultura. Carlos Morán Interior 19/10/2018 23/04/2020 1.300 policías contrajeron coronavirus en sus labores y se difundieron denuncias de corrupción que involucraban a oficiales de la Policía Nacional en la compra y adquisiciones de materiales y equipos para atender el COVID-19. Zulema Tomás Salud 07/01/2019 15/11/2019 Tomás renunció luego de conocerse que, en su declaración jurada, no informó que su hermana, Edith Tomás, trabajaba en Sedapal. Jorge Meléndez Midis 03/10/2019 27/10/2019 Presunto nepotismo y la difusión de un documento fiscal de una investigación a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera a la que Meléndez habría ayudado a dilatar procesos de fiscalización. Francisco Petrozzi Cultura 03/10/2019 04/12/2019 Cuestionado por haber destituido al periodista Hugo Coya de la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Juan Carlos Liu Enegía y Minas 03/10/2019 10/02/2020 “Panorama” reveló que brindó consultorías a la constructora Odebrecht y que, cuando fue asesor de Energía y Minas, su compañía hizo un informe sobre el gasoducto del sur como parte de una consultoría externa. Ana Revilla Justicia 03/10/2019 13/02/2020 El procurador adhoc para el Caso Lava Jato Jorge Ramírez, destituido el 13 de febrero, dijo que Revilla tenía conocimiento de que Odebrecht tenía intención de demandar a Perú por US$1.200 millones. Elizabeth Hinostroza Salud 18/11/2019 20/03/2020 El Ejecutivo buscó como perfil a un médico experto en salud pública debido al aumento de casos de COVID-19 en Perú. Sonia Guillén Cultura 07/12/2019 29/05/2020 Dejó este sector tras conocerse las nueve contrataciones que firmó el cantante Richard Cisneros con el Mincul –bajo presuntas irregularidades– por el monto total de S/175.400.

El miércoles, el Ejecutivo nombró a 11 nuevos ministros, siendo este el mayor recambio que se da en la gestión de Martín Vizcarra desde el 2018.

Finalmente, de todos los sectores, el que más cambios ha tenido es Cultura: desde Patricia Balbuena, han asumido esta cartera siete autoridades, incluido el actual ministro, Alejandro Neyra.

Ministros de Cultura en el gobierno de Vizcarra Inicio Fin Patricia Balbuena 02/04/2018 30/11/2018 Rogers Valencia 18/12/2018 11/03/2019 Ulla Holmquist 11/03/2019 08/07/2019 Luis Jaime Castillo 08/07/2019 30/09/2019 Francisco Petrozzi 03/10/2019 04/12/2019 Sonia Guillén 07/12/2019 29/05/2020 Alejandro Neyra 30/05/2020 Actual ministro

Antes de la juramentación del gabinete de Pedro Cateriano, conversamos con la politóloga María Alejandra Campos, quien consideró que los cambios durante la gestión de Vizcarra han sido improvisados “o marcados por la coyuntura, o por la falta de cuadros del Gobierno”.

Por su parte, Incio comentó que varios de los cambios ministeriales en el periodo de Gobierno de Vizcarra “caían de maduros” por escándalos o inacciones. “El que se cambie ministros tanto puede ser un refresco o una mala elección de ministros. Habría que preguntarnos si el problema es que no seleccionaste bien o no tuviste un buen reflejo. Sin embargo, cambiar a la ministra de Salud cuando inició la crisis no fue un mal cambio. Zamora le dio vitalidad en su momento a la estrategia del Gobierno”, dijo.

Según Incio, la permanencia de un gabinete hace posible que las políticas públicas no se ralenticen; sin embargo, anotó que las circunstancias que motivaron los cambios fuero también atípicas. “Estos dos años han sido regulares, con crisis política y pandemia. No son años muy típicos”.

Finalmente, Requena dijo que con la excepción de la coyuntura del 30 setiembre, los demás han sido cambios “grises”, que no han repercutido en una renovación. “Hay algunos casos puntales, seguramente tienen mejores resultados. De los casi 30 cambios, no han solucionado el déficit de operadores políticos o voceros articulados que el presidente requería”, comentó.

