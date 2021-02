El excanciller Mario López Chávarri aseguró que la supuesta vacunación contra el coronavirus (COVID-19) del expresidente Martín Vizcarra le “tomó por sorpresa”, pues el Consejo de Ministros de ese entonces desconocía su decisión, sin embargo, el exmandatario peruano les “había señalado su intención de participar en los ensayos clínicos” de la vacuna de Sinopharm.

“En una pausa de la sesión (del Consejo de Ministros) el expresidente Vizcarra nos había señalado su intención de participar en los ensayos clínicos y fue allí donde el expremier Walter Martos le hace el comentario que Martín Vizcarra ha narrado en sus intervenciones”, señaló López Chávarri en diálogo con RPP TV.

“Como muchos de nosotros tomé conocimiento el día de ayer. Nosotros desde el Consejo de Ministros no conocíamos de esa decisión personal, individual, del presidente Martín Vizcarra. Sí me tomó por sorpresa porque no lo conocía, no sabía”, indicó.

Indicó que él y otros ministros se sumaron al pedido de Martos Ruiz de “tomar con cuidado” esa posibilidad debido al riesgo que podía suponer para el organismo del entonces mandatario.

“Había otros ministros, no recuerdo quiénes, pero había esa preocupación de que la inoculación de un prototipo de vacuna podría tener repercusión en el organismo del presidente”, acotó.

En ese sentido, López Chávarri también aseguró que ni él ni los demás ministros recibieron un supuesto ofrecimiento de Sinopharm para ser inmunizados con la vacuna experimental.

“Nunca supe de un ofrecimiento del laboratorio. A mí no me han hecho el ofrecimiento y entiendo que a ninguno de los ministros. No me lo hicieron a mí, no lo hicieron en el Consejo de Ministros, desconozco”, sentenció.

El último jueves Martín Vizcarra aseguró que fue parte de los ensayos clínicos de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinopharm en octubre del 2020, como parte de los exámenes de la fase 3.

El ahora candidato al Parlamento Nacional señaló que no reveló la información porque los 12 mil voluntarios de Sinopharm tienen que mantener la reserva por tratarse de una “fase experimental”.

