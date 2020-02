El presidente Martín Vizcarra consideró este jueves que los legisladores que conformarán el nuevo Congreso deben seguir los compromisos que asumieron durante la campaña electoral respecto a la reforma política y, en específico, sobre el debate de la inmunidad parlamentaria.

Al ser consultado respecto a la posibilidad de que no prospere el debate de la inmunidad parlamentaria, el mandatario respondió: “Creemos que ellos [los congresistas electos] pidieron el voto de la población en función de unos compromisos. Estoy seguro que cuando estén en el cargo tienen que seguir los compromisos que asumieron cuando eran candidatos”.

En ese sentido, Martín Vizcarra pidió “no adelantar criterios” respecto al voto de confianza que el Consejo de Ministros presidido por Vicente Zeballos debe pedir al Legislativo una vez que este se instale.

“No adelantemos criterios, todavía recién mañana van a recibir sus credenciales los congresistas electos. Con ellos ya hemos tenido reuniones con siete partidos de los nueve que van a estar en el Congreso. Estos siete han mostrado la mayor voluntad de llevar adelante la reforma política, la reforma del sistema de justicia, así que yo creo que no hay que adelantar criterios”, sostuvo en diálogo con la prensa.

-En Madre de Dios-

Más temprano, el mandatario aseguró que su gobierno “está directamente involucrado” con las necesidades de la población y que son conscientes de los problemas a los que se enfrenta el Perú estando próximos a cumplir 200 años de independencia.

“Yo estoy con ustedes porque me debo al pueblo. Este es un gobierno que está directamente involucrado con las necesidades de la población y sabemos, somos conscientes de los grandes problemas que hemos tenido a lo largo de toda la vida republicana. El próximo año vamos a tener 200 años de vida republicana y no tenemos agua, no tenemos un buen hospital”, dijo.

Indicó también que democracia es “escuchar permanentemente” los requerimientos de la población y trabajar en favor de ella.

“La democracia es escuchar permanentemente. Escuchamos a todos porque de eso se trata la democracia, de trabajar escuchando a la población”, refirió.

Martín Vizcarra tuvo estas declaraciones desde Madre de Dios, a donde llegó acompañado de ministros y funcionarios para cumplir con actividades en el marco del primer año de la intervención en La Pampa.