El presidente Martín Vizcarra cuestionó la aprobación de la ley para formalizar el servicio de taxi colectivo a nivel nacional (exceptuando a Lima y Callao), realizada en la víspera por el pleno del Congreso. Consideró que no se deberían estar creando normas como si no se estuviera enfrentando una pandemia por el coronavirus (COVID-19) en el Perú y el resto del mundo.

El mandatario sostuvo ello al criticar también el archivamiento del proyecto presentado por el Gobierno para conformar una comisión mixta que permita llevar a cabo, en seis meses, una reforma del sistema de pensiones tanto público como privado.

“Esta y otras medidas creemos que no solo son innecesarias sino inoportunas en una emergencia como la que estamos viviendo. Hay que ser conscientes de ellos. No podemos sacar normas como si no estuviera pasando nada en el mundo. Hay una nueva normalidad, una nueva convivencia, seamos conscientes de ello, por favor, y seamos responsables todos”, comentó Vizcarra.

Pese a ello, el jefe de Estado remarcó que el Gobierno seguirá trabajando con el Congreso para enfrentar la pandemia de coronavirus que, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud publicadas hoy, ha afectado a 84.495 personas.

“No quiero entrar a un mayor detalle de respuesta cuando hemos dicho que la enfermedad tenemos que combatirla juntos. No hay motivo, ni siquiera este tipo de normas, que deban generar una división entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Podemos decir nuestra discrepancia, pero insistimos que vamos a trabajar de la mano con el Legislativo y cuanta institución haya, así como la población”, aseguró.

- “Decisiones similares del pasado” -

Al cuestionar el archivo de la propuesta para crear una comisión mixta para la reforma del sistema de pensiones, Vizcarra señaló que ello “hace acordar a decisiones similares del pasado” tomadas por el Congreso anterior.

“Teníamos la base, la voluntad, el plazo. Entonces, hagámoslo. Eso [el proyecto de ley], al archivo. Nos hace acordar a decisiones similares del pasado que, cuando hay buena intención y voluntad, agarran y al archivo [la propuesta] sin mayor análisis. Entonces, no se trata de quién presenta, se trata de que hay que hacerlo juntos”, manifestó el mandatario.

Vizcarra aseguró que el Ejecutivo no busca hacer imponer su iniciativa de ley, sino discutirlo en conjunto con el Parlamento.

“No vamos a imponer nuestro proyecto de ley. Lo tenemos estudiado, queremos discutirlo juntos. La comisión conjunta puede presidirla el Congreso, pero con nuestra participación [...] Se debe trabajar de manera integral la reforma de pensiones, juntos, Legislativo y Ejecutivo. Si lo hace solo el Ejecutivo, no estaría bien, si lo hace solo el Legislativo, tampoco estaría bien”, concluyó.