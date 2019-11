El presidente de la República, Martín Vizcarra, encabezó la firma de un acuerdo entre el Gobierno y el Banco Mundial para financiar un préstamo que facilitará la implementación del expediente judicial electrónico,

Asimismo, el mandatario aseguró que la reforma judicial continúa siendo un compromiso del Ejecutivo.

“Un compromiso de mi Gobierno ha sido y es la reforma del sistema de justicia enmarcada en la construcción de una justicia eficaz, eficiente y oportuna, pero sobre todo transparente y al servicio del ciudadano”, indicó el jefe del Estado.

Martín Vizcarra indicó que se ha priorizado la búsqueda de una agilización del sistema de justicia hacia lo que apunta el préstamo de US$85 millones que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con el cual el Banco Mundial financiará parte de proyecto para poner en operación el expediente electrónico valorizado en unos US$158 millones.

“Con la implementación del Expediente Judicial Electrónico modernizaremos nuestro sistema de administración de justicia al optimizar su eficiencia, mejorar el acceso y la atención oportuna del usuario, y sobre todo, encaminaremos el proceso para alcanzar un sistema de justicia más transparente y eficaz”, aseguró el mandatario.

En el evento también estuvieron presentes los ministros de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla. También acudió el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, quien señaló que el financiamiento apuntará a mejorar la gestión de su sector.

“Estoy convencido que el panorama no deja de ser alentador. Caso contrario, no hubiera asumido el desafío de ser presidente del Poder Judicial [...] Todo aquí sabemos que la reforma judicial no es fácil técnica ni políticamente, pero el convenio del Banco Mundial y el Gobierno peruano [...] nos da el aliento y la certeza de que el cambio de la justicia es posible”, manifestó Lecaros.

Cabe recordar que José Luis Lecaros ha sido implicado, según el testimonio del empresario Salvador Ricci ante el Ministerio Público, en presuntas coordinaciones con el exjuez supremo César Hinostroza para buscar respaldo para su candidatura como titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“En una oportunidad José Luis Lecaros Cornejo, quien es mi amigo desde el año 2008 o 2010 aproximadamente, me solicitó que cuando vaya César Hinostroza a mi restaurante le avisara para que este pueda llegar. Así sucedió en el año 2017, reuniéndonos los tres [Ricci, Lecaros e Hinostroza]. El motivo era buscar su apoyo, así como tener cercanía para ganar su voto para ser elegido integrante del Jurado Nacional de Elecciones”, declaró Ricci según el testimonio al que tuvo acceso El Comercio.

Este testimonio ha llevado a que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, comience a evaluar la posibilidad de iniciar una indagación que implique al titular del Poder Judicial.