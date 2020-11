Averigua dónde vacunarte contra la difteria cerca de tu casa [MAPA] Ocultar noticia urgente

Martín Vizcarra: “La información difundida no prueba nada ni demuestra absolutamente nada ilegal” El presidente reiteró que a lo largo de su trayectoria política no ha “participado de ninguna acción irregular ni he cometido acto de corrupción alguno en perjuicio” del país.