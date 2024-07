Antonio Pulgar, gobernador de Huánuco

Nota al mensaje: 15

Huánuco se hizo sentir en el discurso presidencial. Queda claro que, luego de un arduo trabajo para hacer saber nuestras demandas, estas fueron escuchadas. En el mensaje, el anuncio de la licitación de la carretera Puente Rancho Panao-Chaglla para este año, una obra emblemática que beneficiará a miles de agricultores y transportistas, ha sido una grata noticia, al igual que el proyecto de Ambo Yanahuanca Oyón y Siguas Huacrachuro Huchiza.

Asimismo, el inicio de una etapa del tramo Pasco-Tingo María ahora tiene fecha clara. Sin embargo, una de las ausencias notables ha sido el mantenimiento de la carretera Huánuco Tingo María y Pro Región 2; que beneficiarían a 84 distritos y 11 provincias de nuestra región.

Si bien, el mensaje ha sido positivo, aún existen una gran brecha de infraestructura y servicios que siguen siendo un desafío en nuestra región. Crear el Ministerio de Infraestructura destrabaría mucho.

La descentralización es crucial para el desarrollo equitativo de nuestro país. Las regiones no podemos seguir siendo olvidadas. Huánuco estará vigilante, asegurándose de que estas palabras no se queden en solo promesas. Esperamos pronto tener más claridad sobre los proyectos anunciados y no tengamos que mendigar reuniones para conversar sobre ellos. Ese será el mejor regalo para conmemorar los 485 años de fundación de nuestra querida región.