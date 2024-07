Boluarte está inmersa en, al menos al menos seis investigaciones fiscales, entre ellas una por cohecho pasivo impropio por haber recibido relojes Rolex y otras joyas por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

En el plano político, la jefa de Estado llega al Parlamento con solo el 5% de aprobación, de acuerdo con la última encuesta de Datum para El Comercio.

Además, sin realizar ajustes al Gabinete Ministerial, a pesar de que desde el Congreso diferentes bancadas se lo solicitaron, sobre todo después de las lamentables declaraciones de los ministros Morgan Quero (Educación) y Ángela Hernández Cajo (Mujer) sobre las violaciones sexuales a menores de edad en la comunidad awajún. Ambos las calificaron de “prácticas culturales”.

Boluarte tampoco ha comunicado si el Ejecutivo observará o no dos polémicas normas aprobadas por el Parlamento: una que limita los delitos de lesa humanidad y otra que modifica la ley en contra del crimen organizado.

Desde el gobierno han evitado adelantar las medidas que la presidenta anunciará este 28 de julio. Por ejemplo, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, se limitó a señalar que el discurso girará en base a la política general de la actual administración, mientras que la titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar dijo que no caerá en “spoilers”.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que la presidenta Boluarte prevé brindar un mensaje a la Nación extenso, a través del cual desarrolle un recuento de lo que considera los logros de su administración y resaltar los objetivos que se cumplieron de su anterior discurso. Entre los ejes, agregaron, se encuentran la seguridad ciudadana, la reactivación económica y, posiblemente, el anuncio de proyectos mineros, entre otros.

La autocrítica como inicio

El analista político Enrique Castillo consideró que la presidenta debe iniciar su discurso ante el Parlamento por “una autocrítica seria” sobre la capacidad de gestión de su gobierno. “El país necesita un shock de confianza que le permita a esta administración seguir avanzando este año, si ella se ratifica en su mala lectura de la realidad y su pésimo manejo del Ejecutivo, va a empezar muy mal”, remarcó.

En comunicación con El Comercio, Castillo refirió que Boluarte tiene que anunciar “tres rectificaciones”. Por ejemplo, en el manejo de la seguridad ciudadana, porque, a su juicio, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se ha convertido en “un operador político” de la mandataria, cuando se requiere en ese puesto a un profesional comprometido con el “manejo técnico” de la Policía.

El analista Enrique Castillo consideró que uno de los cambios que debe realizar Boluarte en el Gabinete es en el Mininter, donde está Santiváñez. (Foto: Andina)

“El país no necesita a un político que entre al sector a Interior a pelearse con los adversarios del Ejecutivo, Santiváñez tiene demasiados cuestionamientos”, expresó.

También sostuvo que se requiere de un compromiso por parte de la jefa de Estado de realizar “un manejo responsable” de la economía y que eso implica oponerse a leyes de corte populista que el Parlamento ha emitido y que pueden dejar un “gran forado”, como la de recontratar a profesores que no pasaron sus evaluaciones o la intención de aprobar retiros de los fondos de la ONP.

“Y, la presidenta no puede regalar dinero a las regiones, que, si bien lo necesitan, no tienen capacidad para gestionar esos fondos, no se trata de ganarse a los gobernadores regionales transfiriendo dinero por transferir”, acotó.

Promesas que sean alcanzables

Para Daniela Ibáñez, politóloga del Centro Wiñaq, el mensaje a la Nación de la presidenta tiene que ser menos extenso en comparación al 2023, cuando duró poco más de tres horas.

“Muchas de las promesas que hizo el año pasado fueron incumplidas, lo más importante de este nuevo discurso es que brinde promesas que sean alcanzables, sobre todo en la reactivación económica, ha habido señales, pero aún es insuficiente. El ritmo de la inversión privada debe mejorar, se tienen que reactivar proyectos mineros y garantizar la seguridad”, manifestó.

En diálogo con este Diario, Ibáñez refirió que el Ejecutivo debe ponerle punto final a la violencia que la minería ilegal está ejerciendo en Pataz, La Libertad.

También subrayó que son “pocos los éxitos” que la jefa de Estado puede mostrar en su presentación ante el Congreso.

“La visita a China fue importante, el nuevo TLC con ese país es un logro, así como la reestructuración de Petroperú”, expresó.

Ibáñez consideró que en términos de aprobación ante de la opinión pública, Boluarte está en su momento de “mayor debilidad”, pero en relación con las alianzas políticas que la mantienen en el poder, no.

“No hay ninguna señal de que el Congreso quiera adelantar las elecciones y cortar el mandato de Boluarte, y si bien está debilitada frente a la opinión pública, sus alianzas con [fuerzas] del Parlamento y con algunos gobiernos subnacionales se mantienen, y la ciudadanía no se moviliza [a gran escala]”, finalizó.

“No tiene ningún logro relevante”

A su turno, el analista político Pedro Tenorio indicó que el discurso de Boluarte Zegarra debe centrarse en cinco ejes: la seguridad ciudadana, la reactivación económica, infraestructura, educación y salud. Agregó que, en el primer punto, la presidenta tiene que anunciar medidas concretas para enfrentar la delincuencia común y al crimen organizado.

“El gran problema es que el Congreso ha emitido normas que favorecen a las organizaciones criminales y el gobierno no ha observado, qué va a plantear ahí”, dijo.

En comunicación con El Comercio, Tenorio afirmó que el gobierno “no tiene ningún logro relevante” para destacar en el discurso del 28 de julio.

“Que cada cierto tiempo se inaugure un colegio, una carretera, que, si bien son avances esporádicos, no son determinantes. El Ejecutivo necesita políticas a mediano y largo plazo y eso no lo tenemos”, complementó.

En ese sentido, Tenorio sostuvo que a Boluarte “le va a costar mucho levantar cabeza” a través de un mensaje. “La ciudadanía no le tiene confianza, y eso lo revelan las encuestas. Es importante ver el 28 de julio cómo afronta, si hace un mensaje breve y directo o si repite el esquema de un mensaje largo, una enumeración ociosa de kilómetros pavimentados, leyes aprobadas y más promesas”, concluyó.

El factor Rolex

Castillo, Ibáñez y Tenorio coincidieron en que la presidenta tiene que realizar una autocrítica por el llamado Caso Rolex.

“Boluarte está en la UCI de manera permanente desde hace tres meses [cuando se reveló que tenía relojes Rolex]. El gran problema con una autocrítica es que la gente no lo perciba como algo sincero, la presidenta ensayó el año pasado una especie de mea culpa [por las muertes en las protestas], pero fue intrascendente”, opinó Tenorio.

Ibáñez refirió que la mandataria haría bien en deslindar de los presuntos actos de corrupción que se le imputan.

(Foto: Archivo GEC)

“No tiene mucho que perder, su aprobación es bajísima. Es importante que haga una autocrítica”, manifestó.

Por su parte, Castillo remarcó que la autocrítica de Boluarte no solo tiene que estar orientada a la investigación del Caso Rolex, sino también a la relación de la presidenta con la prensa.

“La prensa no está para preguntarle las cosas que a ella le gusten, ella le debe explicaciones al país. La presidenta debe allanarse a todas las investigaciones en su contra y no buscar esquivarlas. La ciudadanía, a través de los medios de comunicación, tiene el derecho de exigirle explicaciones, ella debe rectificar su actitud”, finalizó.

Más información

Tres horas y siete minutos duró la lectura del mensaje a la Nación ofrecido por Boluarte ante en el Congreso en el 2023. Este discurso fue uno de los más extensos de los últimos años.

La desaprobación de Boluarte llega al 91% a lo largo de todo el territorio nacional, según la última encuesta de Datum para El Comercio. En el sur, solamente tiene un 3% de respaldo y 95% de rechazo.