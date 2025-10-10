Mensaje a la nación de Dina Boluarte EN VIVO | Sigue aquí el minuto a minuto
Minuto a minuto
Según se pudo apreciar en la transmisión en vivo de América TV, la ahora expresidenta Dina Boluarte, vacada por el Congreso, se retiró de Palacio de Gobierno en horas de la madrugada.
José Jerí se retira del hemiciclo del Congreso. El congresista Fernando Rospigliosi, a cargo de la Mesa Directiva, levanta la sesión legislativa.
José Jerí culmina su primer mensaje al Congreso y en estos momentos recibe el saludo de los congresistas de diferentes bancadas.
" Les quiero pedir al Congreso y a la población que podemos confiar". "Que Dios guie no solamente mis decisiones, nos dé sabiduría para guiar a nuestro país".
“ Construiremos juntos acuerdos mínimos. El Perú atraviesa una crisis política constante. Instituciones que no terminan su mandato”, dice el flamante presidente.
“ El principal enemigo es la delincuencia y las organizaciones criminales. Ellos son nuestros enemigos y como enemigos vamos a declararles la guerra”.
"Una promesa: construir y sentar las bases de un país, que permita generar una reconciliación entre todos los peruanos".
"Hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional", dice Jerí en su primer mensaje al Parlamento.
Tras la juramentación de José Jerí como nuevo presidente, se entona el Himno Nacional del Perú en el Congreso.
José Jerí recibe la banda presidencial de manos del congresista Fernando Rospigliosi, y se convierte en nuevo presidente hasta julio de 2026
José Jerí jura en estos momentos como nuevo presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte
Se espera en los próximos minutos la juramentación de José Jerí como nuevo presidente del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte.
Mientras la presidenta brinda su mensaje, en el Congreso de la República, tras rechazarse la admisión a debate de la censura contra la Mesa Directiva, se espera en los próximos minutos la toma de mando de José Jerí como presidente de la República.
Dice la presidenta que, en materia de seguridad ciudadana, se ha incorporado 21 mil efectivos a la función operativo.
La presidenta está realizando un repaso de las acciones que ha tomado su gobierno durante su gestión.
"En todo momento invoqué a la unidad", indica la mandataria en su mensaje a la nación.
La presidenta brinda su mensaje a la nación acompañada de los integrantes de su gabinete ministerial.
La presidenta Dina Boluarte ofrece esta madrugada un mensaje a la nación desde Palacio de Gobierno, después de que el Congreso aprobara su vacancia.
El debate en el Congreso en el que se admitieron las mociones de vacancia presidencial
