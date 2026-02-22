Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gremios empresariales y exministros de economía se han pronunciado sobre las primeras señales negativas respecto del gobierno de José Balcázar. ¿La visita de Julio Velarde el jueves podría dar alguna tranquilidad?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Acá se ha negociado una agenda para ganar las elecciones”
Gobierno

“Acá se ha negociado una agenda para ganar las elecciones”

El gobierno del estribo, una crónica de Fernando Vivas sobre José Balcázar
Gobierno

El gobierno del estribo, una crónica de Fernando Vivas sobre José Balcázar

José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú: Cinco gráficos para entender la inestabilidad política
ECData

José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú: Cinco gráficos para entender la inestabilidad política

Reunión en Barbadillo: José María Balcázar visitó a Pedro Castillo a inicios de febrero
Actualidad

Reunión en Barbadillo: José María Balcázar visitó a Pedro Castillo a inicios de febrero