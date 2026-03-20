La exministra de Economía, Mercedes Aráoz, lanzó duras críticas contra el gobierno de Jesús María Balcázar y el actual Congreso, al advertir un manejo político marcado por el “clientelismo” y la ausencia de controles entre los poderes del Estado.

Durante su participación en el programa “Siempre a las 8”, conducido por Milagros Leiva, Aráoz aseguró que el país atraviesa un deterioro institucional que ha debilitado la imagen del Estado, lo cual es un peligro ante los ojos de los inversionistas.

“Es cierto que ya nos toman a la broma al nombrar presidentes con métodos como la censura”, afirmó.

La exfuncionaria también cuestionó el accionar del Parlamento, señalando que las normas que se vienen aprobando podrían tener un alto costo económico. “Las normas que están sacando en el Congreso son graves. Si no las observan, van a ser un costo para el país, por ejemplo, los retiros de AFP y CTS se vuelven en casi 3 mil millones de soles”, advirtió.

En el plano económico, alertó sobre iniciativas en la Comisión de Economía ya que afectarían la inversión privada en minería, por ejemplo: “Están matando a la gallina de los huevos de oro. Eso va a traer informalidad, problemas laborales y ambientales. El daño a la economía peruana va a ser grande”, sostuvo.

Su crítica más dura estuvo dirigida al Ejecutivo, al que acusó de hacer uso político de los recursos públicos. “Es campaña electoral pura y dura usando recursos públicos para su clientelaje”, señaló.

“No hay contrapeso, el Ejecutivo es el Legislativo, y eso se evidencia con los nombramientos. Estamos atados de manos para controlar a estas personas que de política saben poco”, concluyó.