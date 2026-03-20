Resumen

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Para Mercedes Aráoz el Gobierno y el Congreso están matando a la gallina de los huevos de oro. (Foto: HUGO PEREZ / GEC)
Para Mercedes Aráoz el Gobierno y el Congreso están matando a la gallina de los huevos de oro. (Foto: HUGO PEREZ / GEC)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

La exministra de Economía, Mercedes Aráoz, lanzó duras críticas contra el gobierno de Jesús María Balcázar y el actual Congreso, al advertir un manejo político marcado por el “clientelismo” y la ausencia de controles entre los poderes del Estado.

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