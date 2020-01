La vicepresidenta Mercedes Araoz aseguró este domingo que si tiene que conversar con el presidente Martín Vizcarra lo hará “porque lo que importa es el país”.

La también integrante del Congreso disuelto indicó que el mandatario y ella no tienen ningún contacto desde el 30 de setiembre.

“La verdad es que si tengo que hablar con el presidente con gusto lo haré, porque lo que importa es el país. A mí no me van a encontrar actos de corrupción, he trabajado siempre con sinceridad y lo he hecho con amor”, sostuvo en diálogo con el programa dominical "Cuarto poder”.

Araoz dijo esperar que el nuevo Congreso acepte su renuncia al cargo, debido a que quiere trabajar en el sector privado y su puesto, por el que no percibe un sueldo, genera un conflicto de interés.

-Cierre del Congreso-

En otro momento, la vicepresidenta se refirió a la disolución del Parlamento. Araoz consideró que, pese a lo resuelto por el Tribunal Constitucional (TC), “hubo un error en materia constitucional”.

“La decisión ha sido tan poco clara que hemos tenido que ir al TC, que ha fallado por mayoría y no por unanimidad en el tema [...] Yo sigo pensando que hubo un error en materia constitucional”, sostuvo.

Al ser consultada respecto a su juramentación a la denominada encargatura de la presidencia el pasado 30 de setiembre, Araoz indicó que fue “un mal momento” y que si bien “las formas no fueron las correctas”, le correspondía asumir la jefatura del Estado “por mandato constitucional”.

“Estuvimos viendo varios escenarios en ese momento. Yo, personalmente, no pensé que iba a haber un cierre del Congreso, pero en realidad era un mandato constitucional. Yo sé que mi decisión no ha sido la más popular, pero por principio yo si respeto la Constitución”, manifestó.

“Hoy día [la disolución del Congreso] es un tema cerrado y hay que respetar el fallo del Tribunal Constitucional, pero en ese momento no era así”, concluyó Araoz.