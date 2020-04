Han pasado seis meses desde que Mercedes Araoz presentó su carta de renuncia a la vicepresidencia de la República en medio del torbellino político que gestó la disolución del Congreso, el pasado 30 de setiembre.

El Comercio reveló el miércoles que la Mesa Directiva del Congreso -en medio de la emergencia por el coronavirus (COVID-19)- busca retomar las actividades, pero de manera virtual. Los principales temas que se resolverían son la renuncia de la vicepresidenta y la reconsideración pendiente sobre la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado del Tribunal Constitucional (TC).

Hace seis meses, exactamente el 1 de octubre del 2019, Mercedes Araoz publicó una carta dimitiendo al cargo de segunda vicepresidenta de la Nación, por el que juró el 28 de julio del 2016. La misiva mencionaba que la principal razón era por haberse quebrado el “orden constitucional” en el Perú con la disolución del Parlamento.

He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. pic.twitter.com/c4tz4tnzMw — Mercedes Aráoz (@MecheAF) October 2, 2019

Renuncia en suspenso

Tras la disolución del Congreso, la renuncia de Araoz quedó prácticamente suspendida debido a que la Constitución no prevé ante quién dimiten los vicepresidentes de la República y ella, al presentar la carta al Congreso, debía esperar a que este poder del Estado decida.

Como ocurrió en casos anteriores –la renuncia de Raúl Diez Canseco y Omar Chehade-, la carta debió ser remitida al presidente de la República. Además, con el Parlamento disuelto, las decisiones posteriores carecen de validez.

Días después de haberse presentado esta dimisión, el presidente Vizcarra dijo que “a nadie se le puede obligar al ejercicio de un cargo” porque se trata de un “tema de libertad”. Debido a que el mandatario dejó encargada una interpretación jurídica de lo ocurrido al Ministerio de Justicia, la entonces titular del sector, Ana Teresa Revilla, informó que para ellos Araoz continuaba siendo vicepresidenta de la República porque el Congreso no había aceptado formalmente su renuncia.

Luego de un mes de haber presentado esta renuncia, Araoz sostuvo que ante la falta de un Pleno para que acepte esta decisión ella continuaba siendo vicepresidenta de la República. En ese sentido, concordaba con lo señalado por Revilla.

“Veremos qué hace con mi carta el nuevo Congreso”

Tras algunos meses de ausencia, la también exparlamentaria volvió a ser consultada sobre su situación en el Ejecutivo el 26 de enero, día en que se desarrollaron las elecciones extraordinarias para el Congreso.

“Soy vicepresidenta hasta que se cumpla el mandato, yo soy vicepresidenta por mandato popular, así fuimos elegidos. Yo presenté mi carta de renuncia, veremos qué hace con ella el nuevo Congreso”, declaró a la prensa.

Añadió que presentaría nuevamente su renuncia a este Congreso para poder dedicarse a otras actividades privadas.

Mercedes Aráoz declara

Una vez elegido el nuevo Congreso, el presidente Vizcarra volvió a referirse al caso Araoz. Expresó que, en caso se acepte la dimisión, sería “un caso atípico” que el presidente no cuente con vicepresidentes.

Según la interpretación que hizo, en caso él tenga que viajar al extranjero, la presidencia tendría que ser asumida por el presidente del Parlamento. “Mercedes Araoz ha renunciado al cargo, lo que está esperando es que se la acepten, pero la renuncia no ha sido simulada, sino que ha sido una renuncia formal, por escrito, y se tiene que aceptar por el Congreso”, dijo en entrevista con RPP durante la quincena de febrero.

¿Qué piensan los actuales congresistas?

En febrero pasado, el presidente del Congreso, Manuel Merino, consideró que, de aceptar la renuncia de Araoz, el presidente Vizcarra no podría viajar al exterior porque la Constitución no establece que él, como titular, pueda asumir el despacho presidencial en su ausencia.

“La Constitución no lo estima así. El presidente va a tener que verse obligado a permanecer en su espacio y tendrá que designar a otra persona que lo represente. El tema está zanjado, no hay forma [de que asuma la Presidencia de la República por encargatura]”, manifestó en Canal N.

Carmen Omonte, congresista de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), declaró a fines de febrero que el partido había conversado respecto a aceptar la renuncia de Araoz a la vicepresidencia. Además, que el mandatario deberá permanecer en el país hasta que termine su periodo de gobierno.

El miércoles, el congresista Francisco Sagasti, del Partido Morado, estimó que el Congreso acepte la renuncia de Araoz, pero se debería determinar quién podría quedar a cargo de la presidencia de la República en caso Martín Vizcarra se ausente.

“Sobre el caso de Mercedes Araoz no hay mucho que discutir, simplemente ha renunciado. Se aceptará su renuncia, el Partido Morado ya ha tenido una expresión sobre ese tema”, dijo Sagasti en Canal N.

Por su parte, José Vega, vocero de Unión Por el Perú (UPP), dijo que la renuncia “tiene que ser admitida por el Parlamento".

Señaló también que, debido a que el presidente deberá asumir la conducción y consecuencia de la crisis por la propagación del COVID-19, debería mantenerse en el país. “La coyuntura por la crisis y la consecuencia que vendrá, el presidente y sus ministros estarán al frente de la batalla. Se tendría que quedar en el país”, opinó.

Lennin Checco, congresista del Frente Amplio, preció que si bien aún no han planteado el tema en bancada, considera que se debe plantear la “renuncia inmediata” de Araoz.

Adelantó, incluso, que él está manejando como posibilidad presentar una acusación con la vicepresidenta y el expresidente del Congreso, Pedro Olaechea.

“Estábamos planteando la renuncia inmediata de la señora y ver una posibilidad de una acusación por usurpación de funciones, junto al señor Olaechea, al no reconocer al presidente Vizcarra. La bancada es insitucional. Propondría una acusación de este tipo por haber entorpecido el Estado de derecho. Sería presentada en la instancia del Poder Judicial y en la instancia congresal. Estamos esperando que pase el tema de la pandemia”, declaró.

Asimismo, consideró que, de aceptada la renuncia de Araoz, se debería establecer una disposición complementaria para decidir qué ocurriría si el presidente debe viajar al exterior y no hay vicepresidencia que asuma el despacho.

Escenarios: ¿Qué dicen los constitucionalistas?

Consultada por el Comercio, Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista, explicó que formalmente solo las vicepresidencias de la República pueden asumir el despacho presidencial en la ausencia del mandatario, y solo se delega a la presidencia del Congreso cuando hay un vacío de poder.

En ese sentido, dijo que este es un caso distinto al del año 2000, cuando Alberto Fujimori fue vacado, los vicepresidentes renunciaron y Valentín Paniagua asumió la presidencia de manera transitoria.

“Que asuma el presidente del Congreso es bastante complicado porque sería fusionar dos poderes constitucionales en uno. Y el presidente del Congreso no va a dejar de serlo por tres días. Lo más saludable es que se señale que el presidente de la República no viaje. Es lo más sensato”, opinó.

Estimó también que la emergencia por la propagación del coronavirus (COVID-19) podría menguar aquellos viajes que el presidente Vizcarra tenga que hacer al extranjero.

“De lo contrario, tendría que ser la presidencia del Congreso la que asuma; pero en la Constitución no está explícitamente regulado esto. Para eso se supone que hay dos vicepresidencias. Habría que analizar que este no es un tema eminentemente de técnica jurídica, sino de decisión política también”, mencionó.

“Como no hay regla, es posible que se opte por definir que si no está el presidente Vizcarra le tocaría a Merino ejercer aplicando analógicamente el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución, aunque está norma está pensada para vacíos de poder, no para salidas temporales”, añadió.

El abogado José Naupari considera que solo procedería que el presidente del Congreso asuma la presidencia de la República en caso de un impedimento absoluto, que no se observa ahora.

“Creo que el presidente ya no podría viajar porque no puedes encargar temporalmente al presidente del Congreso para que asuma el cargo de presidente de la República”, en ese sentido, opinó lo que también expresó el congresista Manuel Merino sobre la permanencia del presidente Vizcarra en el país hasta que termine su mandato.

“Para eso (los viajes), se tiene al presidente del Consejo de Ministros, al Canciller; para que puedan representar al Gobierno en el exterior”, agregó Naupari.

La abogada Ramírez opinó también que la definición política del caso quedará en aceptar la renuncia de la vicepresidenta. “No veo posible otra opción porque es imposible que se le confíe, así sean unos días, y de pura forma la presidencia del país después de lo ocurrido”, dijo.

¿Qué podría ocurrir si por algún motivo la renuncia no es aceptada? Según Ramírez, “la renuncia será de eficacia práctica, como es hasta ahora. Aunque formalmente no se oficialice, que no creo que pase, en la práctica no tiene rol alguno y es un cargo nominativo eminentemente”.

¿Araoz podría volver a remitir una carta de renuncia si ocurre esto? El abogado Naupari respondió que “formalmente sí, aunque no tendría mucho sentido. En todo caso tendría que esperar un tiempo para volver a presentarla, no por un tema jurídico sino político, cuando la distribución de fuerzas o la coyuntura hagan más propicia su aprobación".

TE PUEDE INTERESAR