La presidenta de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Michael Szejer Aragonés, advirtió que el proyecto de ley anunciado por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, para obligar a los medios de comunicación a emitir, durante el estado de emergencia, una franja sobre la seguridad ciudadana, “es un claro atentado a la libertad de prensa y de información” y “marca una peligrosa ruta que solo han transitado los gobiernos autoritarios”.

— El gobierno pretende modificar la Ley de Radio y TV para obligar a los medios de comunicación a transmitir una franja durante los estados de emergencia. ¿Cómo interpreta la SNRTV esta iniciativa?

Esto, definitivamente, para nosotros es un claro atentado a la libertad de prensa, información y de empresa, que son los pilares fundamentales de la democracia y deben ser respetados. La ciudadanía tiene el derecho de recibir toda la información de manera diversa, plural y no condicionada por los intereses estatales.

— ¿Cuáles son los riesgos que corre la libertad de expresión y de prensa frente a una propuesta de este tipo?

En primer lugar, es un condicionamiento al tema editorial. Los temas de seguridad o de lucha contra la delincuencia son de interés público y los medios de comunicación lo cubre diariamente. Incluso, hay mucha gente que dice que se cubre bastantes policiales. Lo que sucede es que el Poder Ejecutivo lo que quiere es que se digan las cosas que ellos quieren que se digan y no dejarles a los medios la libertad de presentar la información como ellos consideran, recortar la independencia de los medios para transmitir estas noticias. Las franjas se usan como estamos en periodo electoral por un tema de equilibrio de acceso a los medios, no se usan para la lucha contra la delincuencia.

— El viceministro de Justicia, Juan Alcántara, ha señalado que la actual norma ya habla de “colaboración” de los medios de comunicación en estados de excepción. ¿Establecer un horario y minutos máximos para la franja a su juicio implica ya una obligación?

No, la Ley de Radio y Televisión no dice eso [de un horario], efectivamente dice que se colabora en momentos de excepción y estos son cuando hay desastres naturales, pero en ningún momento habla de franja, ni de minutos. El viceministro de Justicia ha dicho que serán 40 minutos en el horario prime time, eso es una locura. Y vamos a decir las cosas claras: esto es propaganda disfrazada de una franja, es una propaganda a favor del Poder Ejecutivo. Y me sorprende, porque ellos saben que estamos en período electoral, la misma presidenta Boluarte ha convocado a las elecciones generales.

— ¿Esta es una forma de saltarse las regulaciones que tiene el gobierno para emitir propaganda en la etapa electoral?

Ellos [el Ejecutivo] tienen que pasar por una dispensa del Jurado Nacional de Elecciones, justificar que se trata de un anuncio de servicio público [para contratar publicidad], como el censo que se viene. Pero no temas de lucha contra la delincuencia. Eso definitivamente va en contra de las leyes electorales.

— Alcántara, incluso, ha señalado que el tiempo de la franja sería como máximo de 40 minutos, entre las 6 p.m. y las 11 p.m., en el horario estelar. ¿Técnicamente, es viable?

Yo creo que el Congreso no va a aprobar este tipo de cosas, porque creo que tiene claro que esto es propaganda para el Poder Ejecutivo de manera encubierta. Confío en que el Parlamento no dejará pasar esto, porque, además, atenta contra la libertad de expresión, información y de empresa.

— ¿Esta propuesta equipara al gobierno de Boluarte con las dictaduras de Venezuela y Nicaragua?

Este es un proyecto que m arca definitivamente una peligrosa ruta, una ruta que solo han transitado los gobiernos autoritarios . No considero que el gobierno peruano sea un gobierno dictatorial, pero este tipo de acciones lo hacen parecer.

— ¿Si se aprueba esta norma, en el Ejecutivo y luego en el Congreso, la SNRTV tiene previsto ir al Tribunal Constitucional con una acción de inconstitucionalidad?

Nosotros iremos por una acción de amparo, usaremos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para defendernos de este tipo de propuestas.

— Si con el pasar de las horas, el Ejecutivo da marcha atrás en esta propuesta...

Mira, no veo que en el Ejecutivo se haya retrocedido en su intención, al contrario, el viceministro ha salido a decir [que la franja] será de 40 minutos, lo cual es una absoluta locura. Anoche sacaron un comunicado que parecía conciliador, pero hoy sale el viceministro a decir otra cosa. Parece que el Ejecutivo se está contradiciendo. El primer ministro ha salido a decir que no tienen la intención de dictarle la pauta a la prensa. Entonces, sería bueno que el Ejecutivo tenga un solo mensaje.