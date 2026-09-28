El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), consideró que el predictamen de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que rechaza la delegación de facultades, le estaría dando “la espalda al país” si también desestima lo urgente.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el titular del Senado enfatizó que dicha comisión “tiene que mostrar prudencia y responsabilidad” cuando debata el predictamen en su sesión de este martes 29.

MIRA AQUÍ: Predictamen de la Comisión de Constitución recomienda no aprobar y archivar pedido de facultades del Gobierno

“Durante 30 días dijeron que el pedido de facultades era demasiado amplio y debía concentrarse en seguridad y fenómeno de El Niño. Entonces correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”, expresó.

“Mañana la Comisión de Constitución tiene que mostrar prudencia y responsabilidad. Rechazar incluso lo urgente sería darle la espalda al país”, agregó.

Durante 30 días dijeron que el pedido de facultades era demasiado amplio y debía concentrarse en seguridad y fenómeno de El Niño. Entonces correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo.



Mañana la Comisión de Constitución tiene que mostrar prudencia y responsabilidad.… — Miki Torres (@mikitorresfp) September 28, 2026

Como se recuerda, el predictamen de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, al que accedió este Diario, recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas del Gobierno.

Según el documento, si bien los pedidos de delegación de facultades formulados por los gobiernos se han repetido en los últimos 25 años, “no necesariamente significa que sus resultados hayan sido favorables para los propósitos de la democracia constitucional”.

“Tampoco puede suponerse que el otorgamiento de estas facultades sea un derecho del Ejecutivo o una obligación del Legislativo. El derecho a plantear una iniciativa de delegación no equivale a que haya un derecho automático a que la delegación sea otorgada”, indica el predictamen.

El Gobierno de Keiko Fujimori solicitó al Congreso de la República legislar, por un plazo de 120 días, en materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria; así como en micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo; simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.