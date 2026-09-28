Miguel Torres se refirió al predictamen de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que rechaza la delegación de facultades. (Foto: GEC)
Miguel Torres se refirió al predictamen de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que rechaza la delegación de facultades. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), consideró que el predictamen de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que rechaza la delegación de facultades, le estaría dando “la espalda al país” si también desestima lo urgente.

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