Presidente del Congreso, Miguel Torres, se refirió a la moción de censura promovida contra el ministro del Interior, César Astudillo. (Foto: GEC)
Presidente del Congreso, Miguel Torres, se refirió a la moción de censura promovida contra el ministro del Interior, César Astudillo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), consideró que de aprobarse la moción de censura promovida por Juntos por el Perú (JP) contra el ministro del Interior, César Astudillo, en la Cámara de Diputados demostraría que a la izquierda no le “interesa el Perú”.

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