El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), consideró que de aprobarse la moción de censura promovida por Juntos por el Perú (JP) contra el ministro del Interior, César Astudillo, en la Cámara de Diputados demostraría que a la izquierda no le “interesa el Perú”.

En entrevista con “Sin Rodeos” de Panamericana TV, señaló que la población no optó por Keiko Fujimori ni por Fuerza Popular en las recientes elecciones generales, sino por el orden y la estabilidad.

“Todo el Perú está harto de la inestabilidad. Si por algo han optado los peruanos hoy por hoy no es tanto por el tema del fujimorismo, por Keiko Fujimori, es por el orden, la estabilidad. La persona quiere que el Estado se dedique a sus necesidades y lo que nos están dando es exactamente lo contrario”, expresó.

“Entonces, creo que si ellos finalmente no dan facultades, censuran a un ministro que tiene dos meses, es impresionante. Puede darse, no sé si para demostrar quién manda, lo que sí demostrarían es que no les interesa el Perú, la verdad”, agregó.

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De otro lado, el senador señaló que ya van cuatro semanas y ni siquiera hay un predictamen en la Comisión de Constitución de diputados sobre la delegación de facultades, lo cual preocupa al Ejecutivo.

“Estamos ante una insensibilidad de parte de la izquierda, y en especial de parte de Juntos por el Perú. Ellos están en una resaca, todavía no han pasado la página de las elecciones y creen que le está haciendo daño a Keiko Fujimori, a Fuerza Popular, la verdad es que le están haciendo un daño al Perú”, acotó.

En ese sentido, refirió que el Fenómeno El Niño “no va a esperar” y “no se va a detener” porque la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), quiera hacer audiencias públicas y consultas previas.

“La verdad es que me he quedado pasmado esta semana, he visto de todo, en vez de estar haciendo el dictamen, han estado comportándose como normalmente se comporta determinada izquierda”, remarcó.

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“Estamos buscando estabilidad, pero la estabilidad no puede significar parálisis. Eso tienen que entenderlo sobre todo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Ojalá que mañana, cumpliéndose un mes, 30 días, esta comisión decida finalmente tomar una decisión”, sentenció.