Los gremios de mineros informales anunciaron nuevas movilizaciones en Lima y otras regiones del país desde el lunes 30 de marzo tras no haber conseguido respuestas inmediatas del Poder Ejecutivo en favor de sus intereses.

La convocatoria –a la que accedió este Diario– fue difundida a pocos días de que la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales (Confemin) se reuniera a puertas cerradas con el presidente José Balcázar.

En esa cita exigieron cambios en el derecho minero, la reglamentación de la última ampliación en el 2026 del Reinfo y la derogación del Decreto Legislativo 1695, que endurece las penas por los delitos de minería ilegal.

Ahora, añaden a esos pedidos la implementación de un censo minero, la ejecución de una reforma minera integral y el reconocimiento del “derecho a la servidumbre de explotación minera”.

—Demostración de poder—

Para César Ipenza, especialista en derecho ambiental, la convocatoria a la movilización nacional no es simple casualidad porque el objetivo de los mineros informales era, en todo momento, realizarla en plena crisis del gas y cerca de los comicios generales.

Aseguró que aprovecharon la reunión con Balcázar para demostrar poder político de la mano de legisladores como Guido Bellido y Víctor Cutipa.

“Siempre apuntaron a la protesta y todo el diálogo con el Ejecutivo fue solo para demostrar que tienen poder. Esta protesta no es otra cosa que un chantaje”, manifestó.

“Tienen el respaldo del Congreso y ahora del Ejecutivo. Y una “presión” hará que cedan a su pedido. Qué casualidad”, afirmó.

Añadió que quieren tumbarse las normas que impiden seguir lucrando sin control, como por ejemplo, el Decreto Legislativo 1695.

Iván Arenas, experto en temas mineros, refirió que estas medidas son el inicio de su real proyecto político y que han aprovechado la crisis del gas y la cercanía de las elecciones para obtener mayor protagonismo.

“Saben bien que son las elecciones y quieren ponerse en agenda. Además tienen el problema del gas”, indicó.

—¿Empoderamiento a la minería informal?—

Como se recuerda, el presidente José Balcázar abrió las puertas de la Casa de Pizarro a dirigentes radicales de la Confemin a fin de escuchar sus demandas sobre el Reinfo y otras propias del sector.

En la cita estuvieron presentes el dirigente de Confemin, Máximo Franco Bequer, y los congresistas Guido Bellido (Podemos) y Víctor Cutipa (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), presidente de la Comisión de Energía y Minas. Ambos elegidos por las filas de Perú Libre.

Foto: Presidencia. / LINO CHIPANA

La reunión empezó cerca de las 6:30 de la tarde y concluyó poco antes de las 9 de la noche. En ella, Máximo Franco Bequer, según confirmó a El Comercio, hizo dos pedidos directos al jefe de Estado: el primero, que el Ejecutivo “reglamente bien” la ampliación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), y el segundo, la derogatoria del Decreto Legislativo N.° 1695 porque “criminaliza a los mineros artesanales”.

“Nos estamos quejando ante Balcázar de que el Ministerio de Energía y Minas no ha cumplido con reglamentar (la ley de ampliación). Está desvirtuando todo a través de un reglamento que no corresponde. Él ha dicho que va a conversar con sus ministros para que interpreten la ley como corresponde”, dijo a este Diario tras dicha reunión.