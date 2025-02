El viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Julio Fernando Jaén Rodríguez, tiene una denuncia policial por supuestamente golpear a su exesposa, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, se trata de un militante de Alianza para el Progreso (APP) que tiene en su historial una denuncia por haber “golpeado, ahorcado y casi asfixiado” a su entonces esposa delante de su hija.

Los hechos ocurrieron en el distrito cusqueño de Wanchaq el 31 de diciembre del 2015. La entonces esposa, Zoila Arbex, colocó la denuncia en la comisaría local.

Según contó a “Cuarto Poder”, aquella noche de fin de año, el hoy viceministro llegó a su casa y le asestó un puñetazo en el estómago. La agresión inició ante la mirada atónita de la hija de ambos.

La niña de 13 años intentó proteger a su madre, pero en respuesta el hoy alto funcionario del Ministerio de Cultura “le dio un golpe en el brazo”.

El parte policial describe que la “cogió del cuello para intentar ahorcar” a su exesposa. Ella logró escapar, pero fue peor, pues la jaló de los cabellos y la lanzó contra la cama, “donde nuevamente intentó ahorcarla”.

“Me pegó. El venía borracho todo el tiempo. Era un borracho habitual. Yo lo sacaba de las discotecas, iba con mis amigas a buscarlo, iba con mis hijos. Me agarró de los pelos y me botó hacia la escalera”, narró.

Inicialmente, Julio Jaén intentó negar la denuncia, pese a que existe: “Bueno (…) ese tema no (…) Ni siquiera se ha visto. No sé de dónde sacan esa información (…) Revíselo bien porque no tengo ninguna denuncia, no sé de dónde saca esa información”.

Según Infogob, Jaén Rodríguez es miembro de Alianza APP y postuló por ese partido para regidor del distrito cusqueño de Wanchaq. No tuvo éxito, pero posteriormente fue nombrado viceministro del Ministerio de Cultura aparentemente sin filtro alguno, con un sueldo de S/ 28 mil.

Cabe indicar que el viceministro envió una carta notarial “preventiva” en la que pide abstención de información. En el escrito ya no niega la denuncia por agresión, la reconoce, pero dice que fue archivada, al igual que la denuncia por conducción en presunto estado de ebriedad.

Otra denuncia

Además, Julio Jaén Rodríguez fue intervenido, en setiembre del 2017, por realizar maniobras temerarias, con la placa delantera fuera de su lugar, la llanta derecha desinflada y con abolladuras en el vehículo, presuntamente en estado de ebriedad en el Cusco.

Según el parte policial, al resistirse al operativo, se tuvo que requerir el apoyo de un patrullero: “Al momento de la intervención, el conductor se encontraba con aparentes signos de ebriedad y presentando dos pequeñas heridas en el rostro a la altura de la frente”.

