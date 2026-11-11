El Minedu estableció nuevos lineamientos disciplinarios. (Foto: Andina)
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Por Redacción EC

A partir del 2027 los estudiantes de Educación Básica volverán a ser calificados con notas de 0 a 20, acompañadas de comentarios de sus profesores para facilitar la comprensión de sus resultados y orientar su aprendizaje.

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