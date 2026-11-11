A partir del 2027 los estudiantes de Educación Básica volverán a ser calificados con notas de 0 a 20, acompañadas de comentarios de sus profesores para facilitar la comprensión de sus resultados y orientar su aprendizaje.

Así lo disponen los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica, aprobados mediante un decreto supremo suscrito por la presidenta de la república, Keiko Fujimori.

Los lineamientos establecen disposiciones sobre las faltas leves y graves, así como restricciones respecto al uso de celulares en las aulas. La finalidad es ordenar la convivencia y recuperar las condiciones de respeto y disciplina en los colegios públicos y privados del país.

Al respecto, el ministro de Educación, José Chang, sostuvo que el sistema de evaluación aplicado durante los últimos 16 años terminó alejando a los padres de familia del seguimiento del rendimiento escolar de sus hijos, debido a que las calificaciones expresadas mediante letras (AD, A, B y C) y los informes con términos técnicos no fueron comprendidos por las familias.

“Si no entendemos cómo se evalúa, es imposible acompañar de verdad el aprendizaje de nuestros hijos”, señaló el titular del sector, al explicar la necesidad de recuperar un sistema de calificación más claro, directo y comprensible para estudiantes, docentes y sobre todo para los padres de familia.

Chang Escobedo indicó que el objetivo es mantener la evaluación por competencias, pero complementarla con calificaciones numéricas que permitan conocer con mayor claridad el rendimiento de los estudiantes.

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“Una cosa es el proceso diario de enseñar, orientar y corregir, que se desarrolla mediante las competencias, y otra es la nota final que resume cómo nos fue durante un periodo”, manifestó.

El titular del Minedu también señaló que, en la práctica, muchos docentes terminaron realizando conversiones entre las calificaciones alfabéticas y las numéricas para explicar a los padres el desempeño de sus hijos.

Finalmente, Chang Escobedo afirmó que una escala de calificación comprensible permitirá fortalecer la comunicación entre la escuela y las familias, promoviendo una mayor participación de los padres en el proceso educativo.

“Volver a entendernos en las aulas y en las casas no significa dar un paso atrás. Significa reconocer que la educación la hacemos todos y que ningún padre debe sentirse alejado de la formación de sus propios hijos”, precisó.