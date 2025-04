Sin embargo, el vínculo entre ambos viene tejiéndose desde tiempo atrás. El nombre de Quero Gaime estuvo en la lista para integrar el equipo de transferencia de la administración de Pedro Castillo en la cartera de Produce, cuando Dina Boluarte era aún vicepresidenta. Esto no llegó a ser efectivo por las disputas internas, que ya se avizoraban entonces del gobierno que iniciaba.

Pero es, sobre todo, ya en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) donde esta cercanía entre Boluarte y Quero se empezaría a afianzar y a marcar su propia línea.

Quero y Boluarte en la inauguración de un colegio en enero de este año. (Foto: Minedu)

Boluarte, ministra del sector ni bien arrancó la era Castillo, designó a Quero como su jefe de Gabinete de Asesores en el Midis, en enero del 2022. Y, luego que asume el poder, lo nombró también en Palacio de Gobierno, en febrero del 2023, como su jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. Un cargo que ocupó hasta diciembre.

Tras ello, Quero dejó a un lado el trabajo técnico y académico —previamente en este interín tuvo un paso breve por el Centro de Altos Estudios Nacionales— y se estrenó en el terreno político como ministro en abril del 2024, en la cartera que aún dirige.

Sin embargo, su principal característica política y por lo que acapara varios titulares es su cerrada defensa a Boluarte y a su administración, así como las frases que deja.

“Le pido respeto a la presidenta. Se ha hecho una operación por motivos de salud, esas imágenes están trucadas, totalmente 'photoshopeadas' [editadas]. No se ha hecho una cirugía estética”. 16 de marzo de 2025

“Ha habido en las últimas semanas un acoso sistemático [contra Boluarte]”. 30 de mayo del 2024

“Si es una práctica cultural, lamentablemente que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces vamos a ser muy prudentes...”. 13 de junio de 2024

“Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”. 11 de diciembre de 2024

"¡Que viva el día mundial de la concienciación sobre el autismo! ¡Que viva el autismo!". 2 de abril de 2025

"Probando que no necesitamos docentes de inglés, sino que podemos trabajar con una pedagogía de vanguardia". 1 de abril de 2025

A opinión del analista político Enrique Castillo, Quero ha asumido “la tarea de ser un defensor, un escudero” de la mandataria; sin embargo, también es un rol en donde, más allá de sus pergaminos personales que pueda tener, tiene “serias deficiencias”.

“Se transforma de hombre académico a un alfil que busca, tanto en discursos como en entrevistas, desesperadamente tener la posibilidad de mostrar que la presidenta no es lo que dicen o defenderla. Pero lo hace sin recursos políticos, sino exclusivamente de una manera reactiva, con frases muchas veces contradictorias, contraproducentes o que no tienen mucho sentido ni fundamento” , apuntó Castillo.

Quero en la suscripción de un convenio, posando al lado de la fotografía de Boluarte. (Foto: Minedu) / E_ALFA

En tanto, a juicio del analista político José Carlos Requena, “es como si [Quero] quisiera estar en casi todas las coyunturas que enfrenta el gobierno, incluso en temas que no atañen a su sector”. Ya sea por voluntad propia o no —dijo— a buena cuenta en ese trabajo, incluso, llega a competir con el propio jefe del Gabinete.

“Por ratos diría, incluso, que tiene una figuración mayor que el premier [Adrianzén] y está dispuesto a hacer ese kilómetro extra. En esa medida, es el vocero más persistente del Ejecutivo, el que más figura y en muchos momentos con un perfil mayor que el propio premier ”, acotó Requena.

“En términos de defensa de la agenda gubernamental en toda su extensión, creo que compite y lo supera. Y, cuando digo en toda su extensión, es que está dispuesto a ir más allá, incluso en temas más difíciles como el Caso Rolex, la cirugía y todos esos temas que han circulado”, agregó.

Su círculo más cercano

Pero, así como Morgan Quero forma parte del círculo cercano de Boluarte, el ministro también tiene el suyo al interior de su propia cartera.

En principio, según una revisión de este Diario, de los 34 altos cargos en el Minedu –viceministerios, jefaturas, direcciones–, solo seis vienen de anteriores gestiones, apenas el 18%.

Nombre Cargo Fecha de inicio María Esther Cuadros Espinoza Viceministra de Gestión Pedagógica 11 nov 2023 Gisela Janett Cruz Silva Jefa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 27 ene 2023 Magali Ella Meza Mundaca Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos 09 may 2023 Carmen Yolanda Concha Tenorio Directora general de la Dirección General de Educación Básica Regular 31 dic 2023 Ronald Nicolas Palomino Hurtado Director General de la Dirección General de Educación Superior Universitaria 17 ago 2023 Eloy Alfredo Cantoral Licla Director General de la Dirección General de Desarrollo Docente 17 nov 2023

El resto fue designado tras la asunción de Quero en el Minedu en abril del 2023. Pero esto no tiene por qué ser determinante. Distintas fuentes consultadas por este Diario sostienen que su círculo al interior del Minedu “es muy reducido”.

En este es ubicado, esencialmente y de manera prioritaria, la viceministra de Gestión Pedagógica, María Esther Cuadros Espinoza, quien paradójicamente no fue nombrada por él, sino en noviembre del 2023. Según las fuentes, Cuadros está muy afianzada en el sector y es un brazo importante para Quero, sobre todo en los temas de gestión.

También resalta Manuel Castillo Calle, quien es su jefe de Gabinete de Asesores, otro de los más cercanos a Quero. Lo nombró casi ni bien pisó el Minedu. Ambos coincidieron en el Ministerio de Defensa en el 2017, en la gestión de Jorge Nieto, y les uniría una amistad. En ese entonces, el actual ministro era asesor y Castillo jefe de oficinas. De hecho, cuando Quero encabezó el Gabinete Técnico de Boluarte en el Despacho Presidencial, Castillo Calle también fue designado asesor de ese gabinete.

Ambos son piezas claves y gozan de la total confianza de Quero en el ministerio. A ese círculo cercano entran otras tres figuras, aunque según la situación que se presente: la viceministra de Gestión Institucional, Cecilia García; la secretaria general, Doris Gavilano Iglesias; y la jefa de la Oficina de Comunicaciones, Angela Huatay, según las fuentes consultadas. Todas ellas llegaron con Quero. “Pero los dos [Cuadros y Castillo] son sobre todo su soporte”, se explicó.

Lo cierto es que, a lo largo de esta etapa, Morgan Quero ha resaltado más por su defensa cerrada a Boluarte y sus frases desafortunadas que por su propia gestión. Pero aún así sigue en el cargo. Algo que, a opinión de Enrique Castillo, ya no pasa por él, sino por Boluarte y lo que busca: incondicionalidad.

“Ella privilegia, al momento de evaluar a la gente, la lealtad. No importa cómo me defiendas, el asunto es que lo hagas. No está buscando ‘calidad’ de políticos, está buscando incondicionalidad. (...) La presidenta es feliz teniendo gente absolutamente leal y que esté dispuesta a fajarse por ella, no importa cómo ni lo que digas; basta con que salgan y se peleen por ella”, puntualizó.