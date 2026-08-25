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Resumen

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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó un grupo de trabajo que revisará las leyes aprobadas por el Congreso de la República anterior en materia de criminalidad. El titular de esa cartera, Ernesto Álvarez, aseguró a El Comercio el lunes pasado que serán evaluadas “todas las publicadas en el quinquenio anterior [2021-2026] con la finalidad de combatir el crimen”.

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