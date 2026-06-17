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El Ministerio de Justicia actualizó la conformación de sus miembros en la Comisión de Gracias Presidenciales. (Foto: Minjusdh)
El Ministerio de Justicia actualizó la conformación de sus miembros en la Comisión de Gracias Presidenciales. (Foto: Minjusdh)
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

A través de una resolución, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) actualizó este miércoles 17 de junio la conformación de sus miembros en la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano adjunto a dicho portafolio.

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