Willy Ramírez Chávarry fue integrante del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: Archivo JNE)
Por Redacción EC

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) designó a Willy Ramírez Chávarry, exmiembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como director de la Dirección General de Derechos Humanos.

