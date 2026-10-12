El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó todo acto discriminatorio y reafirmó que los niños tienen derecho a recibir un trato digno y libre de exclusión, tras conocer el caso de la diputada Graciela Chipana (Juntos por el Perú).

En un comunicado, señaló que la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, garantiza el derecho a la educación inclusiva, la cual exige que las escuelas cuenten con docentes capacitados, implementen ajustes razonables y adapten sus métodos de enseñanza a las necesidades de cada estudiante, a fin de favorecer su participación, permanencia y aprendizaje.

“Ante la información difundida por un medio de comunicación sobre un presunto caso de discriminación por una profesora, ahora diputada en funciones, contra un niño con trastorno del espectro autista (TEA) en una institución educativa, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechaza todo acto discriminatorio y reafirma que los niños tienen derecho a recibir un trato digno, libre de exclusión”, subrayó dicho portafolio.

“El MIMP hace un llamado a las autoridades educativas a garantizar entornos escolares inclusivos y libres de discriminación. La discapacidad no debe ser una barrera para aprender ni una razón para excluir a ningún niño de la escuela”, sentenció.

#Comunicado | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa: https://t.co/RY7hL6bYyh — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) October 12, 2026

Como se recuerda, la integrante del partido de izquierda afronta un juicio por el presunto delito de discriminación agravada contra un niño de 3 años con trastorno del espectro autista (TEA), según reveló “Cuarto Poder” el último domingo.

La fiscalía solicita, de acuerdo con el dominical, que se le inhabilite por dos años para ejercer cargo público, por hechos que se remontan a abril del 2025, cuando Chipana se desempeñaba como profesora de educación inicial en el colegio San Antonio de Padua, en Moquegua.

De acuerdo con la acusación fiscal descrita en el reportaje, la entonces docente se habría resistido a tener al menor en su aula debido a su condición. El juicio oral se encuentra en la etapa de actuación probatoria y, según el reportaje, podría culminar en los próximos tres meses.

Graciela Chipana dijo a “Cuarto Poder” que se encontraba pendiente del caso, pero que consideraba que había una inclinación a perjudicar su imagen.

La defensa de la diputada está a cargo del exfiscal José Domingo Pérez. Este sostuvo que la fiscalía interpretó “equivocadamente” las preocupaciones expresadas por Chipana respecto de las necesidades de atención del niño.