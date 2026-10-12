Graciela Chipana es diputada de Juntos por el Perú (JP). (Foto: Congreso)
Graciela Chipana es diputada de Juntos por el Perú (JP). (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó todo acto discriminatorio y reafirmó que los niños tienen derecho a recibir un trato digno y libre de exclusión, tras conocer el caso de la diputada Graciela Chipana (Juntos por el Perú).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.