Flavio Cruz se reunió con tres dirigentes del Fenate en su despacho de ministro de Trabajo el pasado 15 de julio. (Foto: Congreso)
Flavio Cruz se reunió con tres dirigentes del Fenate en su despacho de ministro de Trabajo el pasado 15 de julio. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) negó la solicitud de inscripción como sindicato a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), gremio vinculado al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

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