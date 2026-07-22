El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) negó la solicitud de inscripción como sindicato a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), gremio vinculado al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

Dicha organización, que también tiene nexos con el golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022), buscaba su inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP).

Según informó Canal N, se resolvió denegar la solicitud en cuestión porque dicho gremio no ha cumplido con las exigencias previstas en el artículo 58 del Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, referido a su constitución por medio de asamblea, en donde se aprueba el estatuto y se elige a la junta directiva.

Asimismo, se señala que tampoco se cumplió con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MTPE, con lo cual se rechazó la solicitud de inscripción y se dispuso el archivamiento del expediente.

Detalló que se detectaron diversas inconsistencias, como una injerencia arbitraria y vulneración de los principios de autonomía y libertad sindical; incoherencia procesal y ambigüedad competencial en el trámite de desafiliación por disolución o perdida de registro sindical; y contradicción normativa, discordancia interna e injerencia sindical en la configuración de la estructura orgánica.

Asimismo, duplicidad funcional y deficiencia de técnica legislativa en las atribuciones del Congreso Nacional; incoherencia estructural en la representación de delegados; indeterminación de competencias en las funciones de la Asamblea Nacional; e indeterminación de requisitos disciplinarios para el Comité Ejecutivo Nacional.

Resolución del Ministerio de Trabajo sobre la inscripción como sindicato de la Fenate.

Según reveló este Diario, el Fenate consiguió que el titular de la cartera, Flavio Cruz, los recibiera el pasado 15 de julio. Sin embargo, la reunión fue registrada de manera extemporánea recién un día después

La cita presencial tuvo una duración de 50 minutos, pero el ingreso de los visitantes recién figuró en la plataforma de transparencia el jueves 16 de julio. La actualización de los datos ocurrió con veinticuatro horas de retraso respecto al hecho.

En la reunión en el despacho de Flavio Cruz participaron los dirigentes Mauro Concha Villegas, Segundo Vásquez González y Walter Licla Zamora, cuyos ingresos figuran como registros “extemporáneos” por omisión de registro del encargado de operar el portal de transparencia.

El Fenate, gremio fundado por el expresidente Pedro Castillo, busca recuperar su inscripción oficial ante el Registro de Organizaciones Sindicales del Sector Público, a pesar de que el Ministerio de Trabajo declaró la nulidad de su registro a mediados de 2023 por el incumplimiento de diversos requisitos técnicos.