Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Denise Miralles asegura que contratos en Palacio se ajustaron a la ley. (Foto: Andina)
Denise Miralles asegura que contratos en Palacio se ajustaron a la ley. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La ministra de Economía, Denisse Miralles, afirmó que las contrataciones realizadas en Palacio de Gobierno se efectuaron dentro del marco legal, en medio de los cuestionamientos surgidos tras un reportaje que reveló la contratación de jóvenes profesionales luego de reuniones con el presidente Jerí Oré.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Ministra de Economía defiende contrataciones de mujeres tras reuniones con Jerí: “Cumplen los requisitos”
Gobierno

Ministra de Economía defiende contrataciones de mujeres tras reuniones con Jerí: “Cumplen los requisitos”

José Jerí impulsó fórmula legal que beneficiaría a constructoras
Política

José Jerí impulsó fórmula legal que beneficiaría a constructoras

Jerí no necesariamente gobierna, una crónica de Fernando Vivas tras la contratación de allegadas al mandatario
Política

Jerí no necesariamente gobierna, una crónica de Fernando Vivas tras la contratación de allegadas al mandatario

Jerí bajo dos frentes: Zhihua Yang visitó Palacio cuatro veces y la Contraloría indaga contratos de allegadas
Actualidad

Jerí bajo dos frentes: Zhihua Yang visitó Palacio cuatro veces y la Contraloría indaga contratos de allegadas