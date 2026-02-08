Ministra de Economía defiende contrataciones de mujeres tras reuniones con Jerí: “Cumplen los requisitos”

La ministra de Economía, Denisse Miralles, afirmó que las contrataciones realizadas en Palacio de Gobierno se efectuaron dentro del marco legal, en medio de los cuestionamientos surgidos tras un reportaje que reveló la contratación de jóvenes profesionales luego de reuniones con el presidente Jerí Oré.

En declaraciones a RPP, Miralles señaló que semanas atrás sostuvo una reunión con el mandatario, quien le aseguró que los procesos de contratación cumplieron con los requisitos establecidos.

“El presidente nos comentó sobre el tema, nos ha asegurado que las contrataciones han sido realizadas dentro del marco establecido para esto” , sostuvo, al tiempo que pidió evitar señalamientos centrados únicamente en el género femenino.

La titular del MEF indicó que en los procesos también hubo contrataciones de profesionales masculinos, como ocurre en cualquier sector.

“ Se está haciendo un señalamiento solo de las profesionales, pero hay que hacer una revisión integral y evitar el señalamiento solo al género. [Hubo también profesionales masculinos contratados] como todo sector. Entonces, todas estos son profesionales que cumplen los requisitos; sin embargo, todas las investigaciones que se quieren realizar, ya sea la Fiscalía o la Contraloría, cuentan con el respaldo y la colaboración de todos los ejes del Estado”, agregó.

Las declaraciones de Miralles se producen luego de que el programa Cuarto Poder revelara que cinco jóvenes profesionales obtuvieron contratos por miles de soles en distintas entidades públicas tras reunirse con el presidente o registrar visitas prolongadas al Despacho Presidencial.

Entre los casos expuestos figura el de Ledy Guadalupe Vela Ramírez, natural de Huánuco, quien sostuvo una reunión en Palacio el 1 de noviembre, día feriado, entre las 6:48 p. m. y las 11:56 p. m. Veinte días después obtuvo una orden de servicio en EsSalud por 6 330 soles y, una semana más tarde, un contrato como locadora FAG en el Ministerio del Ambiente por 11 000 soles.

Ese mismo día ingresó a Palacio acompañada de Rubiel Cristina Beraun Rojas, también de Huánuco, quien posteriormente obtuvo un contrato en el Despacho Presidencial por servicios de comunicación interna, con una remuneración de 6 500 soles. Ambas participaron en la ceremonia de juramentación de Jerí Oré en el Congreso.

El reportaje también identificó el caso de Violeta Emperatriz Beas Otero, quien registró una visita prolongada al Despacho Presidencial el 1 de noviembre y fue designada, el 24 de diciembre, como secretaria nacional de la Juventud (Senaju) en el Ministerio de Educación.

A ello se suma Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, abogada que visitó Palacio en reiteradas ocasiones en octubre de 2025 y que, días después, recibió una orden de servicio por 11 000 soles en el Despacho Presidencial. Finalmente, figura Alicia Alexandra Camargo Leiva, quien tras visitar el despacho presidencial y acompañar al mandatario en una reunión oficial fue contratada como locadora FAG en la Secretaría General de Palacio de Gobierno.

