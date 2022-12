Patricia Correa presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación ante la presidenta Dina Boluarte tras cuestionar la “violencia de Estado” que ha generado muertes durante las protestas en varias regiones del país.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, escribió en redes sociales.

En su carta de renuncia irrevocable presentada la mañana del viernes 16 de diciembre, Correa aseguró que aceptó el cargo para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos.

Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. #NoMasMuerte pic.twitter.com/0qoZisc9Yc — Patricia Correa (@correapatricia) December 16, 2022

“Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas”, indica en el documento.

La ministra renunciante señaló que tienen la responsabilidad de encontrar un rumbo que los conduzca para un futuro viable.

Patricia Correa termina su carta de renuncia agradeciendo la confianza y expresa su deseo para que la presidenta Dina Boluarte tome “las mejores decisiones por el bien del país”.

La saliente titular del Ministerio de Educación juró al cargo como parte del Gabinete encabezado por Pedro Angulo el 10 de diciembre.