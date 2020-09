La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, afirmó este jueves que el Gobierno respeta la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar la medida cautelar con la que buscaban frenar el proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. No obstante, cuestionó que uno de los argumentos haya sido el pronunciamiento de algunos líderes de partidos políticos, que se expresaron en contra de la destitución.

“Al margen del pronunciamiento o de las decisiones por parte de los líderes políticos hasta que los congresistas voten, no podemos tener certeza de su postura, sobre lo que realmente opinan sobre la vacancia […] He escuchado a algunos parlamentarios decir que aún no definen su voto, a pesar de que sus bancadas han señalado expresamente que no [apoyarán la moción]”, dijo en comunicación con El Comercio.

Neyra remarcó que no todos los integrantes de las bancadas votan en el mismo sentido.

“Mientras no haya la emisión de voto, no hay una decisión tomada”, insistió.

Agregó que si el TC ha valorado los pronunciamientos de los líderes políticos- como César Acuña, de Alianza para el Progreso, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, “habrá que ver si los parlamentarios mantienen esta decisión” mañana.

La ministra de Justicia y DD.HH. consideró que el escenario “ideal” para el Ejecutivo hubiera sido que mientras el tribunal no tenga una interpretación “vinculante” sobre cómo el Parlamento debe aplicar la vacancia por permanente incapacidad moral, no se hubiera continuado el proceso de destitución contra Vizcarra.

Martín Vizcarra afronta una moción de vacancia, tras la difusión de un conjunto de audios, que lo comprometen en maniobras, junto a las ahora ex funcionarias palaciegas Mirian Morales y Karem Roca, para negar ante el Ministerio Público que el cantante Richard Cisneros, ‘Richard Swing’, ingresó, al menos, cinco veces a la Casa de Pizarro.

El jefe de Estado, de acuerdo a las grabaciones, instruye a Roca a decir que las visitas de Swing solo se dieron en dos oportunidades.

La ministra Ana Neyra, de otro lado, saludó que el TC haya admitido a trámite la demanda competencial que tiene como objetivo fijar parámetros para que el Congreso “no tenga una interpretación muy extensiva” al concepto de “vacancia por permanente incapacidad moral”. Añadió que la destitución de un presidente no puede concretarse “solo por la fuerza de los votos”.

“Esto puede ir en contra del sistema democrático, nosotros queremos evitar esa interpretación”, subrayó.

¿Asistirá el presidente Vizcarra al pleno?

Neyra informó que hasta el momento solo puede confirmar que Roberto Pereira, abogado del presidente Vizcarra, asistirá al pleno del Parlamento. Añadió que el mandatario evaluará en las próximas horas si acude o no.

“En el transcurso de la tarde, se va a definir la estrategia legal específica, qué hará el presidente, si va o no va, pero hasta este momento lo que sí queda claro es que su abogado irá al Congreso”, expresó.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos hizo un llamado a las fuerzas democráticas del Congreso a no “prestarse” a intereses políticos particulares.

