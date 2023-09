La ministra del Ambiente, Albina Ruiz, consideró necesario que el titular del sector Justicia que acaba de jurar al cargo hace dos días, Eduardo Arana, responda ante los cuestionamientos en su contra como presuntos vínculos con “Los Cuellos Blancos del Puerto” y procesos judiciales en su contra.

“En realidad él tiene que salir a responder, a aclarar y ese es su rol importante”, indicó a RPP al ser consultada sobre las críticas que han surgido contra su colega del Gabinete.

Arana, quien juró al cargo de ministro de Justicia el 6 de setiembre, cuenta con una sentencia por pensión de alimentos ratificada en segunda instancia que data del 2011.

Adicionalmente, el portal Epicentro informó que cuenta con unas 36 llamadas telefónicas con César Hinostroza y Walter Ríos, exjueces considerados como parte de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“Nuestra presidenta ha señalado que no vamos a blindar a nadie y que todo el gabinete va a actuar con manos limpias. Le toca a él responder y obviamente eso esperamos”, aseveró la ministra Ruiz, quien aseguró que ella permanece aportando su probidad, ética y capacidad.

Este viernes, al ser consultado sobre estos cuestionamientos en su contra, Eduardo Arana aseguró que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ya conoce sus descargos.

“El premier sí sabe, le he explicado la naturaleza de esta relación y le he explicado y ha tomado debida nota de esto”, respondió Arana a RPP. Ante la insistencia si es que los detalles se los dio antes o después de su designación, reiteró “Ya le he explicado yo oportunamente al premier”.