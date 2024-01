La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, se comprometió a colaborar con la Fiscalía de la Nación en la investigación iniciada por la presunta contratación de un funcionario en su sector.

Desde Piura, la titular del MVCS enfatizó que apoyará “de manera transparente” con las indagaciones. También indicó que su cargo es de confianza y que seguirá en el mismo hasta que la presidenta Dina Boluarte decida lo contrario.

“Nuestro cargo está a disposición de manera permanente. Mi cargo es de confianza y obviamente si la presidenta así lo considera, procederé a hacer lo que ella considere. La fiscalía ha anunciado que va a iniciar investigaciones preliminares y yo ante todos ustedes y ante todo el Perú me comprometo a trabajar de manera transparente con las investigaciones”, expresó.

“De hecho (la fiscalía) ya nos hizo llegar e día de ayer un oficio solicitando información. Ayer mismo hemos estado trabajando en equipo para responder esas preguntas y vamos a seguir colaborando de manera proactiva y diligente. Señores, el que no la debe no la teme”, agregó.

Asimismo, Pérez de Cuéllar indicó que el caso del director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Jonatan Ríos, está en evaluación y que el viceministro del sector es el encargado de evaluar las denuncias presentadas. Al respecto, dijo que se tomarán acciones “prontamente”.

“Lo que tengo que honrar son cuatro aspectos: primero, a Dios. Dos, he hecho un juramento y lo que juré no solo es compromiso, sino no cometer ningún acto de corrupción. Tengo que honrar mi nombre, mi apellido y mi familia. Lo último que tengo que honrar –y no por ser último es menos importante- es a mis hijos. Soy una madre que inculca con el ejemplo”, subrayó.

“Esos son mis principios y con esos voy a seguir trabajando denodadamente hasta que la presidenta decida quitarme su confianza”, sentenció.

Declaraciones de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar. (Video: Canal N)

Según informó el noticiero “Punto final”, el Ministerio de Vivienda habría realizado cambios en su reglamentación para lograr la recontratación de Ríos Morales luego que este fuera separado del cargo tras observaciones de la Contraloría General de la República.

Precisamente fue el 6 de enero, luego de la salida de Ríos del puesto directivo, que se emitió una resolución que cambiaba el perfil para adecuarlo y así lograr que el funcionario regrese al puesto.