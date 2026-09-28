Alberto Beingolea dijo que viaje de Keiko Fujimori a El Salvador, sería perfectamente pertinente. (FOTO: USI)
Alberto Beingolea dijo que viaje de Keiko Fujimori a El Salvador, sería perfectamente pertinente. (FOTO: USI)
Por Redacción EC

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, consideró que sería “perfectamente pertinente” que la presidenta Keiko Fujimori viaje a El Salvador para reunirse con su homólogo Nayib Bukele, luego de la invitación que el mandatario salvadoreño le extendió para visitar ese país.

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