El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, consideró que sería “perfectamente pertinente” que la presidenta Keiko Fujimori viaje a El Salvador para reunirse con su homólogo Nayib Bukele, luego de la invitación que el mandatario salvadoreño le extendió para visitar ese país.

Beingolea sostuvo que la jefa de Estado tiene entre sus funciones la conducción de las relaciones internacionales y que, por ello, corresponde a la presidenta evaluar la pertinencia de la visita.

“Es perfectamente pertinente el viaje. En el Estado todos tienen diferentes funciones”, dijo a los medios desde El Congreso.

“ La presidenta de la República representa a la nación y tiene la conducción de las relaciones internacionales, de manera tal que si ella lo considera pertinente, por supuesto que sí ”, señaló.

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El titular de Cultura también destacó que un encuentro entre mandatarios latinoamericanos puede permitir abordar asuntos de interés común, incluso cuando existan diferencias ideológicas entre sus gobiernos.

“Muchísimas” cosas positivas podrían surgir de reuniones de este tipo, afirmó Beingolea, al mencionar no solo un eventual encuentro con Bukele, sino también con otros presidentes de la región, como la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.

Según el ministro, este tipo de reuniones demostraría que “más allá de las diferencias ideológicas, los mandatarios latinoamericanos pueden reunirse para hablar de agendas que son comunes” y mantener el trabajo conjunto.

La presidenta Fujimori confirmó el domingo que recibió la invitación de Bukele para realizar una visita a El Salvador a finales de octubre. El canciller Carlos Espá indicó que uno de los principales temas de la agenda será la seguridad ciudadana y la lucha contra organizaciones criminales transnacionales