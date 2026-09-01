Alberto Beingolea, ministro de Cultura, defendió la rapidez con la que el Gobierno presentó su pedido de facultades legislativas. (Foto: Mincul)
Alberto Beingolea, ministro de Cultura, defendió la rapidez con la que el Gobierno presentó su pedido de facultades legislativas. (Foto: Mincul)
Por Redacción EC

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se pronunció sobre la permanencia de Óscar Arriola en la Comandancia General de la Policía Nacional (PNP) y afirmó que “no es que sacando a un funcionario”, el problema de la inseguridad ciudadana en el país “se va a resolver”.

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