El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se pronunció sobre la permanencia de Óscar Arriola en la Comandancia General de la Policía Nacional (PNP) y afirmó que “no es que sacando a un funcionario”, el problema de la inseguridad ciudadana en el país “se va a resolver”.

En declaraciones a los periodistas luego de un encuentro con mujeres shipibo-konibo por el Día de la Mujer Indígena, el titular del Mincul insistió en que un problema que data de hace 30 años no se va a resolver de la noche a la mañana o en 30 días.

“Lamento profundamente lo que ha ocurrido, pero tenemos 30 días en el Gobierno. Este es un problema que tiene 30 años. Más bien cambio el mensaje y lo digo al revés: yo creo que el Gobierno tiene que tomar medidas rápidas, pero bien pensadas y bien armadas, y esas no tienen resultados mañana”, expresó.

“No es que mañana se va a resolver el problema, no es que sacando a un funcionario el problema se va a resolver, porque si después de eso vuelve a ocurrir una situación tan desgraciada como la que hemos vivido en Trujillo, ¿qué hacemos? Cambiamos al próximo y al próximo”, agregó.

Tras aclarar que no está diciendo que Arriola no deba ser cambiado, aunque eso “no es la solución”, Alberto Beingolea insistió en que el Congreso debe aprobar la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo.

“La solución requiere un ataque integral al problema del crimen, que lo estamos desarrollando, que requiere unos días para su desarrollo y que requiere también de las medidas que estamos pidiendo al Congreso de la República, esas facultades para tener herramientas para enfrentar al crimen”, acotó.

“Si finalmente no nos dan esas herramientas, igual vamos a luchar contra el crimen. Pero, dennos las herramientas para poder trabajar mejor. Esto está atacando a todo el Perú, estamos en esto todos juntos, necesitamos estar todos juntos. La solución la vamos a ver, pero no mañana”, añadió.

El ministro refirió que el pedido de facultades presentado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori “ha batido cualquier récord” por haberlo realizado “con tanta prontitud” y que ahora todo depende del Parlamento, a quien instó a debatirlo y aprobarlo con prontitud.

“Hemos hecho un trabajo muy intenso en el Consejo de Ministros para perfilarlo y presentarlo. Ahora está en manos del Congreso -de diputados y del Senado- el poder aprobarlo con toda la serenidad que se requiere, pero con toda la velocidad que hace falta también. Es decir, yo les diría: sin prisa, pero sin pausa”, aseveró.

“Yo diría: con prisa y sin pausa. Vamos a apurarnos un poquito, pero que este no signifique un análisis de menos, que nadie diga que no lo analizó. Analícenlo por favor y esperamos esas facultades”, sentenció.