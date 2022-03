El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso, aseguró que acudirá al Parlamento a responder las interrogantes de los congresistas, tras aprobarse su interpelación para el próximo miércoles 16 de marzo.

A través de su cuenta en Twitter, el titular del Minjusdh reiteró que en sus 25 años de trayectoria como abogado y juez no registra sanciones penales ni administrativas.

“Respetuoso de la Constitución y el Reglamento del Congreso, acudiré a responder las preguntas de los congresistas. Durante mis 25 años de trayectoria, no he tenido sanciones penales ni administrativas y he antepuesto siempre el respeto a la Ley y el servicio a la ciudadanía”, escribió en la red social.

Como se recuerda, este jueves el Congreso aprobó por mayoría interpelar a Yldefonso Narro, quien es cuestionado por su gestión como procurador adjunto regional de Áncash y las 70 denuncias por negligencia en su contra cuando se desempeñaba en dicho cargo.

La decisión se tomó por 65 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones. Luego de la votación, la Mesa Directiva dispuso que la interpelación se realizará el miércoles 16 de marzo a las 12:00 horas.

Votaron a favor de la moción las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y los 3 legisladores del Partido Morado.

Por su parte, la mayoría de integrantes de Perú Libre votó en contra, pero algunos de ellos lo hicieron en abstención. Perú Democrático votó en contra, mientras que Juntos por el Perú votó en abstención.

El documento había sido presentado por congresistas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú y el Partido Morado. El pliego interpelatorio incluye 10 preguntas.

