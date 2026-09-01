El ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo que el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, está técnicamente calificado para ejercer el cargo, debido a las especialidades y preparación que debe cumplir un oficial para acceder a los altos mandos de la institución.

En declaraciones a Canal N, Astudillo precisó que esta consideración no supone un respaldo ni una certificación sobre la continuidad de Arriola.

“Acá no se trata de respaldos, estamos con personal técnicamente calificado para conseguir estas investigaciones”, señaló.

El ministro explicó que Arriola cuenta con la preparación técnica necesaria, al igual que los demás generales que han llegado a ocupar altos cargos dentro de la Policía Nacional.

“(Oscar Arriola) está técnicamente calificado al igual que los demás generales que han llegado a esos altos cargos, porque han tenido que seguir especialidades para ostentar los cargos que tienen” , opinó.

“Esto no es un espaldarazo, ninguna certificación, es evaluación, y en algún momento se verá”, afirmó.

Astudillo recordó, además, la ley que establece un periodo de dos años para el cargo de comandante general de la PNP y que en el Congreso existen pedidos para incorporar una nueva causal de cese.

En ese contexto, señaló que “todavía” no se ha planteado dentro de la evaluación solicitarle a Arriola que dé un paso al costado.

“Todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el último suboficial de la Policía, eso no ha variado”, remarcó.