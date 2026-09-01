El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo que el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, está técnicamente calificado para ejercer el cargo, debido a las especialidades y preparación que debe cumplir un oficial para acceder a los altos mandos de la institución.

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