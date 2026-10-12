El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que de su parte, el incidente ocurrido durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, donde se sustentó la delegación de facultades que quedaron excluidas del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, el último sábado 10, “ya ha sido superado”.

Durante una conferencia de prensa tras una reunión del Comando Unificado para enfrentar la criminalidad y la delincuencia, el titular del Mininter indicó que cada uno podrá sacar sus conclusiones sobre lo ocurrido, pero que para él el tema quedó atrás.

“Sobre lo que ocurrió ese día en el Congreso sinceramente ya este es un incidente superado y nosotros estamos abocados totalmente a nuestro trabajo. Todos ustedes han visto lo que ha pasado y cada uno deducirá cómo empezó, cómo terminó, etc.”, expresó.

“Sinceramente de mi parte esto ya ha sido superado porque tenemos cosas mucho más importantes y trascendentes que hacer por nuestra seguridad”, agregó.

Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, aseguró que su respaldo a César Astudillo es “absoluto” y dijo que respeta su trayectoria como “héroe del Perú” en la lucha contra el terrorismo y el conflicto del Cenepa con el Ecuador de 1995.

“No quiero dejar de señalar mi respaldo absoluto al ministro Astudillo. Antes de que yo lo convoque como ministro, ya lo admiraba y respetaba como héroe del Perú. Si alguien se puede poner atrevido con un héroe peruano que enfrentó a los terroristas y en el Cenepa, deja mucho que decir el nivel de esa persona”, subrayó.

Incidente en sesión

Como se recuerda, el último sábado se produjo un tenso altercado entre el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) y el ministro del Interior, César Astudillo, quienes protagonizaron un enfrentamiento verbal.

Todo comenzó cuando la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) cuestionó duramente la exposición de Astudillo y dijo que parecía que el titular del Mininter tenía miedo de hablar sobre una reforma policial.

Ante esto, el funcionario exigió el retiro de esas palabras. Frente a ese reclamo, Maraví increpó al presidente de la comisión, Carlos Mesía (Fuerza Popular), para que ponga orden y llame la atención al ministro por tratar de interrumpir a Luque.

Cuando se apagaron los micrófonos, los gritos comenzaron a subir de tono. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se sumó a Astudillo en el choque verbal con Maraví hasta que otros legisladores se fueron uniendo a la discusión.

El punto más álgido ocurrió cuando el senador Francisco Calisto Giampietri (Renovación Popular) encaró a Iber Maraví por varios segundos hasta que otros integrantes los separaron. Todo esto no fue trasmitido por el canal del Congreso.

El grupo de trabajo reanudó sus labores tras superar el incidente y continuó con la ronda de exposiciones programadas. Los parlamentarios prosiguieron con las preguntas técnicas a los representantes del Gobierno sobre el pliego de seguridad ciudadana.