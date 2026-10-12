El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que de su parte, el incidente ocurrido durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado “ya ha sido superado”. (Foto: PCM)
El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que de su parte, el incidente ocurrido durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado “ya ha sido superado”. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que de su parte, el incidente ocurrido durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, donde se sustentó la delegación de facultades que quedaron excluidas del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, el último sábado 10, “ya ha sido superado”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.