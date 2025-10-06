El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, consideró “irresponsable” las críticas del cardenal Carlos Castillo contra el Gobierno por la ola de inseguridad que vive nuestro país.

En entrevista con RPP Noticias el último domingo, señaló que Castillo Mattasoglio debería llamar a la unidad y a la calma, y no acusar a los gobernantes de “contribuir” a la muerte de las personas.

“He escuchado al cardenal, al representante de la iglesia en Perú, y me parece irresponsable, me parece que debe llamar a la unidad, a la calma, a la paz y no decir que los gobernantes están contribuyendo a la muerte de las personas”, expresó.

“Eso me parece bastante irresponsable y más aun siendo el representante de la Iglesia Católica”, agregó el titular del MTC al referirse a la homilía del religioso del pasado 28 de setiembre.

Del mismo modo, Sandoval Pozo pidió que el primado de la Iglesia Católica en nuestro país “no divida” al Perú y lo llamó a la “reflexión”, en medio de los altos índices de criminalidad.

“Estoy dedicando mi tiempo al Perú, estoy dedicando mi vida, mi salud al Perú. Y lamento mucho cuando ocurre un asesinato de esta naturaleza. Y eso me compromete más para seguir peleando con esta lacra delincuencial”, acotó.

“Por eso que yo llamo a la reflexión al representante de la iglesia para que una al Perú, no lo divida”, sentenció.

¿Qué dijo el cardenal?

Como se recuerda, el cardenal Carlos Castillo se refirió a las movilizaciones de la llamada “Generación Z” en las últimas semanas, que recibió el apoyo de varios gremios de transporte público.

“También lo hemos visto en los muchachos que han salido a las calles, han llenado el Centro de Lima inmensamente para reclamar orden en el país, misericordia, justicia por tantas injusticias y leyes injustas que se han aprobado, como la de obligar a un seguro a los 18 años y así pagar la AFP que después algunos se la roban”, manifestó.

El religioso también enfatizó que los jóvenes que salieron a protestas no son “terroristas”, sino “personas con derechos y dignidad que tienen mucho que decirle a la humanidad”.

“Aquí no hay terroristas, aquí hay personas con derechos, con dignidad, y nuestros jóvenes por más que sean llamados Generación Z tienen mucho que decirle a la humanidad”, subrayó.

“Son la última palabra que hay que decir, la última letra del abecedario: esperanza. Vamos a decir esperanza con ‘z’ y eso necesitamos hoy día: ser esperanza para los demás”, aseveró.

Finalmente, el cardenal dejó en claro que la Iglesia no respaldará a ningún candidato en las elecciones generales de 2026 y pidió separar la fe de la contienda electoral.

“De ninguna manera hay un candidato preferido católico por la Iglesia. Ninguno. Si son buenos, deben ser elegidos. Y si son malos, no hay que elegirlos, por más católicos que sean. Aquí lo que prima es la conciencia del bien que puede realmente realizar”, señaló el prelado ante los fieles y oyentes de la ceremonia, exhortando a no permitir que la religión sea utilizada como argumento político.