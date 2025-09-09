El ministro de Salud, César Vásquez, afirmó que existe “persecución política” contra el titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, luego que un informe pericial del Ministerio Público validara los audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.

Durante la inauguración de una farmaminsa, que brindará acceso a medicamentos y equipos médicos esenciales a precios económicos, en el distrito de Villa El Salvador, el titular del Minsa criticó el peritaje llevado a cabo por tres especialistas de la fiscalía.

Para Vásquez, existe “instrumentalización política de la justicia” y consideró que existen “serias deficiencias” en el peritaje presentado por el Ministerio Público a la voz de Santiváñez Antúnez, quien se ha negado a participar en las diligencias.

“Lamentablemente el trabajo de quienes dirigen la fiscalía y quienes investigan a los altos funcionarios se ha visto contaminado por la instrumentalización política de la justicia y eso no es un secreto. Hay serias deficiencias en este peritaje que presenta la fiscalía”, expresó.

“El propio doctor que ha hecho la guía de peritajes en la fiscalía ha dicho que este peritaje no sirve. O sea, se ha hecho un peritaje sobre una grabación de otra grabación. Creo que aquí hay simplemente persecución política”, agregó.

Según reveló “Cuarto Poder” el último domingo, el informe pericial fonético-acústico de la voz de Juan José Santiváñez fue elaborado por tres expertos de la Oficina de Peritajes de la fiscalía.

Según este documento, la voz que Izquierdo registró en un chifa el 21 de mayo de 2024 le pertenece al titular de Justicia y Derechos Humanos. Durante las investigaciones, el ministro se negó a participar. Por ello, en la homologación se utilizaron dos muestras de voz.

La primera, la muestra dubitada, fue la voz grabada durante dos horas y 15 minutos en un chifa, por el capitán PNP Junior Izquierdo. En la segunda, la muestra indubitada, se utilizaron videos oficiales del investigado, remitidos por el Congreso.