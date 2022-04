El ministro de Cultura, Alejandro Salas, aseguró que no se destituyó a Sonaly Tuesta como viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales de dicho portafolio, sino que se le retiró la confianza dentro de los niveles de jerarquías que existe en el Poder Ejecutivo.

En declaraciones a RPP TV, indicó que no fue “afortunado” que la comunicadora haya criticado públicamente al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, por sus frases sobre el dictador alemán Adolf Hitler en el Consejo de Ministros descentralizado en Huancayo.

“No se sintió cómoda con esas palabras del premier, no debió esperar que le soliciten la renuncia, debió renunciar en el acto y no seguir en el cargo con un premier que no la representaba, según sus palabras”, expresó.

“No se la está botando, es un cargo de confianza donde hay niveles de jerarquía que merecen todo el respeto del caso. Independientemente de la situación, hay formas dentro del campo de la administración pública y creo que debió pedir una cita con el premier para que puedan conversar y dialogar”, añadió.

En ese sentido, para Salas, Sonaly Tuesta debió solicitar una cita al primer ministro, a fin de dialogar, pero cuestionó que haya hecho públicas sus críticas contra Vásquez por destacar la figura del líder nazi.

“Lo que sucede es que ella pudo haber conversado con el premier para que le pueda explicar esta situación y seguramente pudo haberle pedido también hasta disculpas personales, si no le gustó el gesto. Pero en un acto público establecer algo en contra del premier, creo que no era algo necesario ni afortunado”, subrayó.

“No se le está sacando del cargo, se le pidió la forma de que vaya a conversar con el premier. El tema no ha sido así, hizo una declaración pública y simplemente son cargos de confianza. Hay un premier que está en el cargo”, agregó.

Sonaly Tuesta se retira del Mincul

Como se recuerda, Sonaly Tuesta informó este jueves que se le pidió la renuncia al cargo de viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, para el que había sido designada en noviembre del 2021.

A través de su cuenta en Twitter, la funcionaria informó que la razón de su salida se debe a que se pronunció en contra de las frases del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, a favor del dictador alemán Adolf Hitler.

“Hoy se me ha pedido la renuncia al cargo de Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. ¿La razón? Pronunciarme en contra de la alocución del Premier que emula al genocida Hitler como símbolo de desarrollo. Obviamente, estoy dejando el cargo”, escribió en la red social.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, indicó que no fue “afortunado” que Sonaly Tuesta haya criticado públicamente al primer ministro, Aníbal Torres, por sus frases sobre Adolf Hitler. (Video: RPP TV)

