El ministro de Cultura, Jair Pérez Brañez, presentó su carta de renuncia ante la presidenta Dina Boluarte debido a las muertes que se han registrado en los últimos días de protestas en varias regiones del país.

“Le agradezco la confianza, sin embargo, los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen insostenible mi permanencia en su gobierno”, escribió el saliente titular del Ministerio de Cultura.

La carta fue presentada formalmente la mañana de este viernes 16 de diciembre, luego que se elevara a ocho la cifra de fallecidos por las manifestaciones en Ayacucho, además de los muertos confirmados en otras regiones del país.

La decisión de Pérez Brañez se conoce al mismo tiempo que la renuncia irrevocable de la ministra de Educación, Patricia Correa, también presentada esta mañana como consecuencia de las muertes en las manifestaciones.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, escribió en redes sociales.