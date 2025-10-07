El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, negó que vaya a renunciar al cargo antes de que el Congreso de la República debata la moción de censura presentada en su contra, este jueves 9 de octubre.

En entrevista con Canal N, afirmó que los argumentos de la interpelación a la que fue sometido por el pleno y de la moción de censura “no son los mismos”, aunque reconoció que la petición para destituirlo del cargo es una facultad del Parlamento.

“No voy a renunciar por un tema muy simple: efectivamente el Congreso me convocó para una interpelación, adicionalmente a eso, en uso de sus facultades, procedió con la censura. La censura va a ser votada el día jueves, pero los argumentos de la interpelación y de la censura no son los mismos”, expresó.

“Puntualmente, en el tema de Machu Picchu hay que tener en cuenta lo siguiente: efectivamente ha habido una crisis en lo que respecta al transporte en la carretera Hiram Bingham. El ente competente para otorgar esta concesión es el municipio de Urubamba, no el Poder Ejecutivo”, agregó.

En ese sentido, Valencia aseveró que la función de su portafolio es la conservación del parque arqueológico, la conservación del área natural le corresponde al Ministerio del Ambiente y la parte turística, al de Comercio Exterior y Turismo.

Como se recuerda, la moción de censura fue promovida por el congresista Edward Málaga (no agrupados) tras la reciente crisis en Machu Picchu, donde hubo bloqueos, disputas por la concesión de la ruta Hiram Bingham y advertencias de que la ciudadela podría perder su estatus como una de las siete maravillas del mundo.

Uno de los principales argumentos es “la crítica situación de Machu Picchu” y la sobrecarga de visitantes, colas interminables, denuncias de corrupción en la venta presencial de boletos y advertencias de la Unesco sobre un posible ingreso a la lista de “Patrimonio en Peligro”.

Recuerda que ya el 13 de junio acudió al Pleno del Congreso para responder tres mociones de interpelación en torno al recorte de aproximadamente 2.400 kilómetros cuadrados del área intangible de la reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa.