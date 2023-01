El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, dijo que la presidenta Dina Boluarte permanece en el cargo y no renunciará, no por querer mantenerse en el cargo, sino porque busca darle estabilidad al país en medio de la crisis actual y con protestas en las cuales se han registrado unos 47 fallecidos hasta la fecha.

En alusión al mensaje a la Nación que la presidenta Boluarte brindó este viernes 13 de enero, el ministro destacó el hecho que la jefa de Estado expresó que no abandonará el cargo.

“Ha mencionado su renuncia, no por un hecho personalísimo. No es una decisión personal de querer quedarse en el cargo. Si no renuncia a eso es para dar estabilidad al país, una estabilidad que hoy en día se ve lamentablemente golpeada por una reacción de la población que es absolutamente entendible”, manifestó en TV Perú.

En su mensaje, Dina Boluarte pidió disculpas a la ciudadanía por las muertes durante las manifestaciones de las últimas semanas, pero reiteró que no renunciará al cargo “por un grupo minúsculo”.

“No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Así podremos dejar el camino allanado y definido que les permitirá a los ciudadanos elegir a las nuevas autoridades en los próximos comicios de manera libre y democrática”, advirtió.

Julio Demartini resaltó esto y también aseguró que el actual gabinete ministerial, recompuesto tras la designación de tres nuevos integrantes tras renuncias debido a los fallecidos en las manifestaciones, está comprometido con trabajar por la ciudadanía.

“Este nuevo gabinete está convencido que eso es lo que nos toca asumir responsablemente en beneficio de todos los peruanos. Eso es lo que nos toca ahora, dar la cara sobre lo que hemos hablando, sobre un Estado que ha sido ineficiente, por el cual pedimos disculpas a la población”, aseguró.