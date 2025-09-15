El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, negó que el audio difundido entre el titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y el jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, haya generado una crisis dentro del Gabinete Ministerial.

En declaraciones a Canal N en los exteriores de Palacio de Gobierno, señaló que el Ministerio Público debe seguir investigando el caso y determinar si existe alguna responsabilidad penal o no.

“En lo absoluto (genera una crisis en el gabinete). Desconozco (un cambio de ministros). No conozco ninguna conversación sobre eso y la verdad es una investigación que tiene 7 meses”, expresó.

“Lo que tiene que hacerse es seguir investigando y determinar si hay responsabilidades o no. Los actores sobre este tema ya opinaron, que son tanto el premier como el ministro de Justicia”, agregó.

Mencionó que se trata de una investigación que ya lleva siete meses y dijo que el propio Eduardo Arana ha dejado en claro que desconoce esos audios y que nada de lo que se dice allí ha ocurrido.

“La respuesta del premier ha sido muy clara. Primero estamos hablando de una denuncia que se ha hecho y él ha hecho declaraciones hace siete meses, eso está en investigación en la fiscalía, así que tiene que seguir ese proceso y él ha dejado en claro que desconoce esos audios. Además, lo que manifiesta el premier es que nada de esto ha ocurrido”, acotó.

El caso

Como se recuerda, “Panorama” reveló un audio donde se escucha a la voz atribuida a Juan José Santiváñez llamar al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

Se trata de una llamada en la que Santiváñez Antúnez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida al entonces ministro de Justicia.

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán una vez en que el supuesto Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.